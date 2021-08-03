«أبوظبي الإسلامي» يستفيد من خدمة «الداخلية» لبصمة الوجه

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي توقيع شراكة مع وزارة الداخلية، من أجل إتاحة خاصية فتح الحسابات عن بُعد، وبشكل رقمي من خلال خدمة نظام بصمة الوجه المقدمة من الوزارة، ليكون بذلك أول مصرف في الإمارات يوفر هذه الخدمة، حيث تتيح هذه الشراكة فرصة إجراء تحقق فوري وآمن قبل فتح الحساب الجديد. وتساعد الخدمة الجديدة التي يقدمها المصرف، بالشراكة مع وزارة الداخلية في التحقق من تفاصيل هوية العميل الراغب في فتح الحساب باستخدام خدمة نظام بصمة الوجه المقدمة من وزارة الداخلية.

وقال سامح عوض الله، رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: من خلال التعاون مع وزارة الداخلية، سيتمكن سكان الإمارات للمرة الأولى من فتح حساب عن بُعد بطريقة آمنة وسلسة، ومن دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ويعد استخدام خدمة نظام بصمة الوجه خطوة أساسية للمصرف نحو تطبيق التقنيات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال المقدم الدكتور أحمد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية: هذا التعاون يتماشى مع جهود وزارة الداخلية في تعزيز كفاءة الخدمات، ودعم البنوك الإماراتية في تعزيز أمن وسلامة خدماتها الرقمية في مواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية. كما نتطلع إلى توفير خدمات ذات أثر أكبر في القطاع المالي والقطاعات الأخرى، لتوفير مزيد من الراحة لسكان الدولة.

فتح حساب

يمكن للقاطنين في الإمارات فتح حساب من خلال تنزيل تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك، واتباع التعليمات بالتقاط الصورة الشخصية ومسح جواز السفر والهوية الإماراتية باستخدام خاصية عدم التلامس من خلال ميزة NFC، وتقوم الميزة بمسح وجه المستخدم والمطابقة من خلال نظام بصمة الوجه، وعند نجاح العملية يرسل المصرف رمزاً تعريفياً عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل للمستخدم للتحقق، وبعد ذلك يمكن للمستخدم إنشاء البيانات الرقمية الخاصة بحسابه الخاص.

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