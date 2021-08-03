اقتصادية أبوظبي تبدأ تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية 71 %

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بدء تنفيذ خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، بنسبة 71 %، وذلك بالتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، ما يسهل بدء ممارسة الأعمال في أبوظبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك، في إطار جهود اللجنة التوجيهية لبرنامج رحلة المستثمر، الذي تشرف على تنفيذه اقتصادية أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك منذ شهر أبريل 2021، ما يسهل، وبشكل كبير، على المستثمرين، الحصول على ترخيص نشاطهم التجاري.

وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من تحديد وإزالة المتطلبات المتكررة، وتعديل المتطلبات الحالية، لتسهيل بدء ممارسة الأعمال، حيث تم إجراء هذه التغييرات، بما يضمن عدم وجود أي تضارب مع المتطلبات ذات العلاقة بإجراءات السلامة العامة أو الأمن.

وأشاد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، بمستوى تعاون ودعم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والتي أسهمت في خفض متطلبات إصدار التراخيص التجارية، ما يعد نقلة نوعية كبيرة، لتسريع تسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات ممارسة الأعمال على مستوى الإمارة، وتدعيم برنامج رحلة المستثمر.

وأشار إلى أن الدائرة بدأت، اعتباراً من أول أغسطس، تنفيذ خفض 71 % من متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية، وإدراجها ضمن أنظمة الدائرة والجهات المعنية.

مزيد من المبادرات

وقال راشد البلوشي وكيل الدائرة، إن هذه الخطوة تعد بداية برنامج رحلة المستثمر، الذي تشرف على تنفيذه دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة، حيث ستستمر الدائرة في إطلاق المزيد من المبادرات لتسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال في الإمارة.

وقال سامح القبيسي المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية بالدائرة: تأتي مبادرة خفض متطلبات الأنشطة الاقتصادية لإصدار التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي، منسجمة مع القرار الأخير الصادر عن حكومة أبوظبي، بخفض رسوم إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية، إلى 1000 درهم فقط، خلال 6 دقائق، لحوالي 93 % من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى إطلاق الدائرة في يوليو، مكتب أبوظبي للمقيمين، لجذب المواهب، وتقديم الخدمات المتميزة للمقيمين.

تطوير الخدمات

بهدف تعزيز رحلة المستثمر بشكل أفضل، تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مع هيئة أبوظبي الرقمية، خلال الأشهر المقبلة، على تطوير وتحسين خدمات إصدار التراخيص المقدمة على منصة منظومة الخدمات المتكاملة «تم»، لتكون نافذة متكاملة لكافة خدمات إصدار التراخيص التجارية، من خلال احتوائها على كافة العمليات والإجراءات المطلوبة، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة للقطاع الخاص.

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