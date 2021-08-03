«فينيكس» الإماراتية تستحوذ على «بالم» مقابل 5 ملايين دولار

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة فينيكس استحواذها على شركة بالم المتخصصة في مجال النقل الخفيف مقابل 5 ملايين دولار نقداً وبالأسهم.

وبناءً عليه، أصبحت تركيا الدولة الخامسة، وإسطنبول المدينة الثالثة عشرة اللتان تشغّل فيهما شركة فينيكس خدماتها منذ إطلاقها في أبوظبي في نوفمبر 2020. وكانت الشركة جمعت رأس مال إضافياً من مستثمريها الحاليين لتمويل عملية الاستحواذ.

وسيواصل مؤسسا شركة بالم بيرهان جوكسين وأليكان اسطنبولو أعمالهما مع الشركة وسيقودان جهود توسيع الأعمال والعمليات في تركيا، فيما سينضمّ المساهمون الحاليون في شركة بالم إلى شركة فينيكس.

وقال آي كيو سيد، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للقسم التقني في فينيكس: اتبعنا نهج الاستثمار بالسكوترات والمواهب والتكنولوجيا المخصصة لكل سوق من أسواقنا في الشرق الأوسط الكبير. وتمكنّا من تحقيق أداء مالي مميز، ما منحنا فرصاً جديدة لاعتماد المزيد من الطرق لخدمة عملائنا، مثل خدمة F10 لتوصيل البقالة في غضون 10 دقائق، وخدمة «ماي فينيكس» للاشتراك الخاص بالسكوترات الكهربائية.

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