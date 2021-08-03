«أراضي عجمان» تشارك في «صيفنا سعادة»

المصدر: (عجمان - وام)

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مشاركتها في النسخة الثانية من برنامج «صيفنا سعادة» بهدف المساهمة في دمج وتمكين مختلف فئات المجتمع في بناء المستقبل والمشاركة الفعالة في تعزيز التنمية المستدامة واكتشاف المواهب والطاقات الابداعية لدى الشباب وتعزيز سعادتهم من خلال الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي يقدمها البرنامج.

وأكد المهندس عمر المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أهمية المشاركة في البرنامج، لا سيما بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج، والتي كانت فرصة مواتية لأفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار لاستعراض طاقاتهم ومواهبهم في شتى المجالات. وأوضح أن الدائرة تشارك بهذا البرنامج من خلال مبادرة «الوسيط المواطن»، وهي مبادرة موجهة للمواطنين الشباب لتشجيعهم على ممارسة مهنة الوساطة العقارية والعمل في القطاع العقاري، ودعمهم كرواد أعمال ومستثمرين، فضلاً عن تأهيل شباب الإمارات وتنمية معرفتهم بالسوق العقاري وتعزيز خبراتهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالتداول العقاري والإجراءات المتبعة لمزاولته. وانطلقت النسخة الثانية من برنامج «صيفنا سعادة» الذي تنفذه حكومة عجمان في 11 يوليو وتستمر حتى 19 أغسطس.

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