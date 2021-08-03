«مبادلة» ترعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، رعايتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع (فئة الراعي الرئيس)، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وستعقد الدورة الرابعة للقمة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر القادم، بالتزامن مع انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتقام الدورة تحت شعار: «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وستسلط القمة الضوء على الدور الذي تلعبه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز إنتاجية القطاع الصناعي، وخلق قيمة مشتركة للشركات والمؤسسات على مستوى العالم. كما تشهد القمة تنظيم أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، يستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.

وستسلط مبادلة خلال مشاركتها، الضوء على أبرز المستجدات المتعلقة بشركاتها الوطنية، ومنها شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا)، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، ومجموعة سند «سند»، ودور تلك الشركات الوطنية، كشركاء للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومساهماتها بتعزيز دور مبادلة في قيادة جهود التحول الاقتصادي في الإمارات.

وقالت أميمة أبو بكر مدير شؤون الاتصال التنفيذية والمؤسسية في مبادلة: فخورون برعايتنا الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. وستعمل مبادلة عبر مشاركتها في هذه القمة، التي تركز هذا العام على أحدث الاتجاهات والحلول المبتكرة في قطاع التصنيع، على إبراز التقدم الذي أحرزناه في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.

وإلقاء الضوء على استراتيجية النمو لدينا، لإحداث تأثير إيجابي وملموس في جميع أنحاء العالم، جنباً إلى جنب، مع تعزيز دور ومكانة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة. وتُعقد القمة بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي»، ونتطلع من خلالها لاستكشاف المزيد من الفرص، ومجالات التعاون مع الكيانات والجهات العامة والخاصة، وبما يتيح لنا المزيد من المساهمة في تحقيق النمو، وجهود التنويع الاقتصادي في الإمارات.

تركيز

وتأتي الرعاية بالتزامن مع تزايد اهتمام الشركة، وتركيزها على قطاعي التكنولوجيا والتصنيع، فقد انضمت مبادلة لائتلاف يضم عدداً من الشركات الرائدة لاستثمار حوالي 2.25 مليار دولار، في شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية «وايمو»، المملوكة لشركة «ألفابيت»، الشركة الأم لــ «غوغل».

وتعد «وايمو» من شركات تكنولوجيا القيادة الذاتية الرائدة عالمياً، والوحيدة التي تقدم خدمات عامة للجمهور. كما زودت شركة «ستراتا»، وفي إطار جهود مبادلة واستجابتها لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كوفيد 19، اليابان، بكمامات تم إنتاجها في مصنع الشركة بالدولة.

تقنيات رقمية

وسعت «مبادلة» استثماراتها في مجال التقنيات الرقمية المتقدمة، من خلال الاستحواذ على حصة في مجموعة «جي 42»، التي تأسست في الإمارات، وتعد اليوم شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية. وتعمل «جي 42» على تسريع عملية النمو والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك عبر نطاق أعمال واسع، يشمل الجينوم البشري، والتحول الذكي على المستوى الوطني والتكنولوجيا المالية والفضاء.

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