الزراعة تتصدر قائمة المجالات الواعدة للاستثمار في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان أجرته مؤخراً غرفة دبي مع المشاركين في الدورات السابقة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال من كبار الشخصيات والمستثمرين وقادة التجارة والاستثمار والخبراء، أن الزراعة تأتي في صدارة المجالات الواعدة للاستثمار في القارة الأفريقية.

وتم في الاستبيان الوقوف على أفكار المشاركين، وتوجهاتهم وآرائهم إزاء مختلف جوانب الاستثمار وآفاقه المتاحة في القارة السمراء. وخلص الاستبيان إلى نتيجة مهمة مفادها أن كلاً من غانا ونيجيريا، الوجهتان المفضلتان للاستثمار في القارة الأفريقية نتيجة إمكانات النمو ووجود الفرص الاستثمارية.

معطيات مهمة

وتوفر نتائج الاستبيان معطيات مهمة للمشاركين في النسخة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ستنظمه غرفة دبي و«إكسبو 2020 دبي» خلال فعاليات المعرض وذلك في الفترة 13- 14 أكتوبر المقبل، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

نتائج

ووفقاً للنتائج، فإن 61% من المشاركين يرون أن الزراعة تمثل القطاع الأكثر جذباً للاستثمار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا من بين 14 قطاعاً تم تقييمها، يتبعها قطاع الاتصالات بنسبة 45%. من جهة أخرى، يرى المستطلعون أن البيع بالتجزئة والتصنيع المجالان اللذان يوفران أقل عوائد، إذ سجل قطاع التجزئة أدنى مستوى له عند نسبة 17%، والتصنيع عند نسبة 27%.

والشكل الأكثر تفضيلاً للاستثمار هو الدفع النقدي بنسبة 61%، والسلع بنسبة 48%، تليها صناديق التحوط المالي والأسهم الخاصة 42%.

ومن ثم السندات بنسبة 32%، والأسهم بنسبة 24%، وصناديق الاستثمار بنسبة 18%. وتشكل وفرة الموارد الطبيعية العامل الأكثر تأثيراً من الناحية الإيجابية في فرص الاستثمار قبل النمو الاقتصادي، والتركيبة السكانية، والأسواق المحلية، والقوى العاملة الكبيرة منخفضة التكلفة، والبيئة السياسية والاجتماعية، بحسب الاستبانة.

غانا ونيجيريا

وأوضحت نتائج الاستبيان الذي شمل 10 دول في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، أن غانا الوجهة الأكثر تفضيلاً للاستثمار وحظيت بنحو 63% من آراء المشاركين، تليها نيجيريا بنسبة وصلت إلى نحو 62%.

وسجلت غانا أيضاً بالاشتراك مع رواندا درجات عالية باعتبارهما في صدارة الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء والتي تعد الأسهل في ممارسة الأعمال بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكلاهما حصل على نسبة 53%، في حين عد المشاركون في الاستطلاع أن ساحل العاج والسنغال البلدان الأقل تفضيلاً لممارسة الأعمال التجارية؛ إذ سجلت كوت ديفوار نسبة 12% والسنغال نسبة 15%.

معوقات

وفي ما يخص المعوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، تبرز عوامل مختلفة ومنها غياب سياسات تنظيمية واضحة ومتسقة وذلك بنسبة 65%، في حين أشار 61% من المشاركين إلى أن ضعف البنية التحتية هو أحد الأسباب المهمة في هذا المجال. ويبرز نقص العمالة الماهرة ذات المستوى العالي ضمن قائمة التحديات التي تؤثر سلباً في الاستثمار في أفريقيا وذلك بحسب آراء 33% من المشاركين في هذه الاستبانة.

وأظهر استبيان غرفة دبي أن وجود الأنظمة التجارية الشفافة والأطر القانونية يمكن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أكد 66% من المشاركين أهمية هذه العوامل، في حين أكد 61% من المشاركين أن قطاعات مثل إنترنت الأشياء.

والذكاء الاصطناعي تمتلك أعلى معدلات فرص الاستثمار في مرحلة ما بعد الجائحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، تليهما تقنية «بلوك تشين» بنسبة 46%، والطائرات من دون طيار بنسبة 27% والواقع الافتراضي بنسبة 25%، وعلم الروبوتات بنسبة 23%، والطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة 22% وتقنية الواقع المعزز بنسبة 9%.

وسيتم تنظيم نسخة هذا العام من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، والتي تتميز بتغييرات جذرية وجوهرية تواكب المرحلة الحالية، وتعكس في الوقت ذاته حرص الغرفة على تحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون تعزز من مكانة المنتدى ودوره الريادي في التعريف بالفرص التجارية المتاحة في القارة السمراء.

برنامج المنتدى

يتكون برنامج المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال من 3 أقسام، وهي برنامج الجلسات الحوارية التفاعلية المتخصصة تحت عنوان «رؤى المنتدى».

والتي تستضيف كبار المتحدثين والمسؤولين، وبرنامج التواصل الخاص بالمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، والمتخصص في لقاءات الأعمال الثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال، وبين المستثمرين من الجانبين لمناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة، بالإضافة إلى برنامج «مركز الخبراء» الذي يوفر منصة معلومات استثمارية سريعة وموثوق بها عن بلدان ودول أفريقيا.

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