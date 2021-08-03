زيادة الطلب على العقارات في الشارقة وعجمان

المصدر: الشارقة - البيان

شهد سوق العقارات في كل من الشارقة وعجمان تعزيز الطلب واستمرار التوجهات الإيجابية بقطاعي البيع والإيجار في المناطق الأكثر طلباً، بحسب تقرير بيوت ودوبيزل للنصف الأول 2021.

وأشارت البيانات التي أوردها التقرير إلى تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار بيع العقارات في حين حافظ قطاع الإيجار على مستوياته المعتدلة خلال الفترة الماضية.

وتعد الأسعار المعقولة للعقارات في المناطق السكنية المعروفة بالإمارتين، والتي تمتاز بالمرافق الملائمة للأسر والعائلات التي توفرها، إلى جانب العائدات الإيجارية المميزة من العوامل التي أسهمت في تعزيز الطلب.

ونوه التقرير إلى مواصلة العقارات في الشارقة وعجمان تقديم عوائد استثمارية مميزة بلغت 10% لبعض العقارات، بينما حافظ قطاع الإيجار في كلتا الإمارتين على جاذبيته بسبب الأسعار التنافسية للعقارات في النصف الأول من عام 2021.

الشارقة

وفقاً للاتجاهات التي لوحظت على موقعي بيوت ودوبيزل، شهد متوسط أسعار القدم المربع للشقق الجاهزة في الشارقة ارتفاعاً طفيفاً خلال النصف الأول من عام 2021.

وكانت النهدة الخيار الأكثر تفضيلاً للمستأجرين الباحثين عن شقق للإيجار، تليها منطقة المجاز التي تمتاز بإطلالتها البحرية. وكانت مناطق مويلح، تجارية مويلح، الخان، القاسمية، أبو شغارة والمحطة ضمن قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق في الشارقة.

وفيما يتعلق ببيع وإيجار الفلل في الشارقة، فقد حلت منطقة الطي في صدارة قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المستأجرين والمستثمرين المحتملين خلال النصف الأول من عام 2021، كما أوضح التقرير بأن الفلل في منطقة القرائن أعلى عوائد إيجارية في الشارقة، والتي قدرت بـ 6.18 %.

عجمان

وفقاً لتحليل موقعي بيوت ودوبيزل بيانات واتجاهات العقارات في عجمان، صنفت منطقة عجمان وسط المدينة على أنها المنطقة الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال الأشهر الستة الأولى 2021. وعلى صعيد قطاع الإيجار، ظلت النعيمية الوجهة المفضلة للمستأجرين في عجمان.

وشهد متوسط سعر العرض للإيجارات في النعيمية انخفاضاً طفيفاً لم يتخط 4 % خلال النصف الأول 2021، وبالنسبة للفلل في عجمان، كانت منطقة الياسمين الخيار المفضل للمشترين، في حين ظلت الروضة هي الخيار المفضل للمستأجرين. وبدورها، سجلت الفلل في منطقة الحليو أعلى متوسط للعوائد الإيجارية، والتي بلغت 6.06 %.

شقق

كانت الشقق في منطقة الخان بالشارقة الخيار المفضل للمستثمرين خلال النصف الأول 2021، واصلت الشقق في منطقة المجاز كذلك تقديم عوائد إيجارية جاذبة للمستثمرين وصلت إلى %6.57، بينما تراوح متوسط العوائد الإيجارية للشقق في منطقة النهدة عند 5.1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز