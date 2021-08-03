64.9 مليار دولار الصفقات العقارية بدول «التعاون» في النصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

وصلت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول 2021 إلى 64.9 مليار دولار، أي أقل بنحو 26% و32% من الأرقام الكلية لعامي 2020 (90.5 مليار دولار) و2019 (96.5 مليار دولار) على التوالي، وفقاً لتحليل «البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو للاستثمار».

وعلى أساس سنوي، تمثل تقديرات النصف الأول 2021 نمواً قوياً، إلا أنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو على أساس سنوي إلى مستويات أكثر ارتفاعاً، ولم يكن من الممكن إجراء تحليل مقارن دقيق نظراً لعدم إعلان بعض الأسواق عن معدلات الربع الثاني 2021 وصفقات يونيو 2021 بعد. وساهمت السعودية بنحو 44% من إجمالي قيمة الصفقات، بينما أضافت الإمارات نسبة 26% إلى معاملات المنطقة في النصف الأول 2021. ووصل عدد الصفقات في النصف الأول 2021 إلى 321,936 صفقة مقابل 568,586 لعام 2020 بأكمله.

وبالنسبة لبعض الأسواق مثل دبي والسعودية تجاوزت الصفقات العقارية في النصف الأول 2021 ما تم تحقيقه في النصف الأول 2020 والنصف الأول 2019. ووصل متوسط قيمة الصفقات إلى أعلى مستوياته في النصف الأول 2021 للسوقين مقارنة بالنصف الأول 2019.

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