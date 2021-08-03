«سَفِلز»: قطاع المكاتب في دبي يحافظ على قوته

المصدر: دبي - لبيان

كشفت شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية عن أنَّ قطاع المساحات المكتبية من الفئة الأولى في دبي قد ظل قوياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأرجع أحدث إصدارات بحث سَفِلز «السوق في دقائق» ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي القوي وارتفاع معنويات قطاع الأعمال للفترة المتبقية من عام 2021.

وقالت باولا وولش، مديرة شؤون خدمات الشركات الدولية لدى «سَفِلز»: يُعد اقتصاد الإمارات من أوائل الاقتصادات في العالم التي أظهرت زيادةً في الانتعاش والنمو نتيجةً لحملة التطعيم المتسارعة، ما منح الشركات الثقة للابتعاد عن التركيز على تحقيق وفورات في النفقات، والسعي لتأمين مساحات مكتبية جيدة. ووفقاً لأبحاث سَفِلز، يركز المستأجرون على الاستدامة أكثر من أي وقت مضى.

دعم حكومي

وقالت وولش: أدى الدعم الحكومي القوي لشركات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية المحلية، إلى دخول عدد متزايد من الشركات الجديدة إلى السوق. ما أسهم في زيادة الطلب على المساحات المكتبية بشكل كبير، وهذا ما لمسناه في الإعلان الأخير عن توسيع برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي أربعة أضعاف، لتتجاوز مساحته 315 ألف قدم مربع.

وقال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة «سَفِلز»: حافظت قيم الإيجار على استقرارها نسبياً في معظم الأسواق الجزئية مقارنةً مع الربع الأول 2021.

ورغم ذلك، سجلت بعض الأسواق الفرعية مثل حي دبي للتصميم وون سنترال، زيادة في قيم الإيجار بنسبة 1.5% و3% على التوالي مقارنة بالربع الماضي. وتحول الطلب على المساحات المكتبية بشكل لافت إلى الأسواق الفرعية، مثل مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي التجاري العالمي، مركز دبي للسلع المتعددة، ومواقع داخلية مثل الخليج التجاري.

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