«مبادلة» و«بي دي تي» تستحوذان على «كوليجان»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «بي دي تي كابيتال بارتنرز» (بي دي تي)، وشركة مبادلة للاستثمار، وذراعها الاستثمارية «مبادلة للاستثمارات المالية»، عن إتمام صفقة الاستحواذ على كوليجان إنترناشنال «كوليجان»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات والحلول المستدامة الخاصة بالمياه.

وكانت «بي دي تي»، التابعة لشركة «بي دي تي آند كمباني»، وهي بنك تجاري يوفر تمويلات طويلة الأجل، قد استحوذت على حصة أغلبية في كوليجان من «أدفينت إنترناشنال»، و«سنتربريدج بارتنرز»، وذلك بالتعاون مع عائلات ومؤسسات استثمار مشترك، وتم الإعلان عن تلك الصفقة أول مرة في مايو 2021. والتزمت مبادلة بتوفير تمويل كبير لهذه الصفقة، باعتبارها شريكاً رئيساً فيها. وسوف تحتفظ «أدفينت» بحصة أقلية في كوليجان، علماً بأن الشروط المالية للصفقة، لم يتم الكشف عنها.

وقال سان أور، الرئيس التنفيذي لشركة بي دي تي: «يسرنا دخول مبادلة كمستثمر معنا، باعتبارها شركة استثمار ذات حضور عالمي، وتملك قدرات تمويل على المدى الطويل، كما تربطنا بها علاقة عمل قوية منذ تأسيس بي دي تي».

وقال أديب مطر رئيس قسم الأسهم الخاصة في مبادلة للاستثمارات المالية: «تعد كوليجان مثالاً جيداً للشركة التي تلتزم بنهجنا الاستراتيجي، وخاصة في ما يتعلق بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، حيث تضع في صدارة اهتماماتها، توفير مياه شرب نظيفة على نطاق عالمي، والحد من استخدام القوارير البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، وذلك باتباع حلول مبتكرة، وغير ذلك».

يشار إلى أن كوليجان تأسست في ولاية ألينوي الأمريكية عام 1936، على يد إيميت كوليجان، وتعمل في مجال بيع منتجات وخدمات تنقية ومعالجة المياه في مختلف أنحاء العالم. وقد أصبحت اليوم أكبر شركة في هذا القطاع، حيث تملك أكثر من 35 علامة تجارية في 90 دولة.

وتأسست كوليجان الشرق الأوسط في دبي، منذ أكثر من 20 عاماً، وشهدت نمواً كبيراً، لتصبح واحدة من أكبر شركات معالجة المياه في منطقة الخليج. وتملك كوليجان الشرق الأوسط حالياً، مرافق في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وقطر. وقد افتتحت في عام 2014 مرفق تصنيع في مجمع تكنوبارك بدبي، وهو مركز متكامل للتصنيع والمبيعات والخدمة، مشيد على مساحة 10 آلاف متر مربع، بما في ذلك مرافق تصنيع المعدات والخلط الكيميائي وتعبئة القوارير.

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