«تريمبل»: دور محوري للرقمنة في تسريع تطوُّر قطاع البناء

المصدر: دبي- البيان

أفاد تقرير حديث بأنّ شركات الهندسة والبناء حول العالم استطاعت تحقيق نجاح أكبر في تنفيذ المشاريع عبر الاستعانة بتكنولوجيا «تريمبل» (Trimble)، بما في ذلك العمليات المكتبية والمهام في مواقع العمل.

وكشف التقرير الصادر مؤخراً عن شركة «تريمبل»، لتكنولوجيا البناء، عن أنّ هذه الشركات استطاعت تخفيف العمل المكرَّر بما يقارب 50%؛ وتحقيق وفورات في التكلفة تصل إلى 30%؛ واتخاذ قرارات مدروسة بشكلٍ أفضل؛ ورفع معدَّل إنتاجية الآلات بقرابة 30%؛ وتحقيق وفورات في استهلاك الوقود.

وذكرت «تريمبل» أن حلولها لتكنولوجيا البناء تساهم في تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة البناء بما لا يقل عن 553,964 طناً سنوياً.

وأوضحت الشركة أن هذه الحلول تدعم أهداف قطاع البناء على صعيد الحد من البصمة الكربونية، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى حدوث تحسُّن كبير في استيفاء مواعيد تنفيذ المشاريع، وتخفيف ملحوظ للأثر البيئي لأنشطة البناء نتيجة تطبيق هذه المنهجية.

وقال بول واليت، المدير الإقليمي لـشركة «تريمبل سوليوشنز» في الشرق الأوسط والهند: «تمثل الاستدامة والرَقمَنَة اثنين من أبرز الاتجاهات العالمية، ويجب على الشركات في المنطقة مواكبة هذين الاتجاهين لضمان النمو المستدام.

واليوم، بدأت شركات العمارة والهندسة والبناء في المنطقة تدرك الحاجة لتبني حلول الرقمنة في البناء نظراً لكونها تحقق قيمةً أكبر للأعمال والعديد من المزايا طويلة الأمد.

وتكتسب استراتيجية البناء المتصل من»تريمبل«أهميةً إضافية لكونها تشكل استجابةً للطلب المتنامي على أنشطة وعمليات البناء.

حيث تشير التقديرات إلى أنَّ القطاع سينمو بمعدل 3.8% سنوياً في المنطقة بحلول 2025. وتتبعُ هذه الاستراتيجية آلية عمل متقدمة تلبي الحاجة لرفع مستويات الدقة والكفاءة لجميع أطراف منظومة البناء، بما في ذلك المعماريين والمهندسين والمقاولين والملَّاك.

ويشهد قطاع البناء حول العالم تسارعاً في وتيرة مواكبة التحول الرقمي من خلال»البناء المتصل«، وهي منهجية متكاملة تقوم على توحيد الأفراد والعمليات والمراحل ضمن كل مشروع بالاعتماد على أحدث التجهيزات والبرمجيات والخدمات المُبتكرة.

ووفقاً لـ»تريمبل«، يساهم موقع العمل المتصل بسلاسة من خلال التكنولوجيا الرقمية، اعتباراً من النمذجة والصور والقياس والبيانات ووصولاً إلى العالم الفعلي في كل مستوى من مستويات دورة حياة البناء والمعدات، بفعالية وإلى حدّ كبير في تمكين شركات البناء من إدارة الحجم الهائل من المعدات المتحركة المشاركة في مشاريع البنية التحتية الضخمة بكفاءة وفعالية وثقة تامة. وتساعد تكنولوجيا»البناء المتصل" أيضاً في تعزيز عمليات إدارة المشروع من البداية إلى النهاية، بدءاً من التخطيط المسبق للبناء ووصولاً إلى التسليم النهائي والعمليات التشغيلية والصيانة.

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