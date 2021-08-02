«أڤيڤا» تنضم إلى حملة الانبعاثات الكربونية الصفرية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة أڤيڤا للبرمجيات والصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، أنها أصبحت الشركة السابعة والأربعين ضمن مؤشر FTSE 100 التي تنضم إلى حملة سباق الأمم المتحدة نحو الصفر.

والسباق نحو الصفر هو حملة عالمية لحشد القيادة والدعم من الشركات والمدن والمناطق والمستثمرين بهدف التعافي المرن والسليم من انبعاثات الكربون، والذي يقي العالم من التهديدات المستقبلية ويسهم في توفير الوظائف وإطلاق إمكانات النمو الشمولي والمستدام.

كما تهدف الحملة إلى إقامة تحالف من أبرز مبادرات الانبعاثات الصفرية، وهو أكبر تحالف ملتزم بالوصول إلى انبعاثات الكربون الصفرية بحلول العام 2050.

ويغطي المشاركون معاً حوالي 25% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في العالم حالياً، وأكثر من 50% من ناتج الدخل المحلي.

فيما يتمثل هدف أڤيڤا في بناء الزخم والتشجيع على التصرف السريع للتقليل من انبعاثات الكربون قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث ينبغي على الحكومات تعزيز مساهماتها من أجل تنفيذ اتفاقية باريس.

انضمت أڤيڤا إلى مجموعة من المبادرات المؤسسية للاستدامة التي تجمع الشركات للعمل بشكل جماعي في مجال التغير المناخي، ومنها مبادرات BSR والاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

كما انضمت الشركة مؤخراً إلى تحالف مشتري الطاقة المتجددة، وهو تحالف لكبرى الشركات في مجال شراء الطاقة النظيفة وتزويد الطاقة ومزودي الخدمات والشركاء من المنظمات غير الحكومية لقيادة الانتقال السريع نحو مستقبل مزدهر أكثر نظافة وبدون انبعاثات كربونية.

ويأتي إعلان أڤيڤا اليوم انطلاقاً من التزامها الأخير لتخفيف الآثار المناخية ضمن جدول أعمالها طويل الأمد للاستدامة. وفي يونيو 2021، أعلنت الشركة التزامها تجاه الوصول إلى الصفر في صافي انبعاث غازات الدفيئة في عملياتها (ضمن النطاق الأول والثاني) بحلول العام 2030، إلى جانب خططها لتقديم مستهدفات طموحة تدعم من خلالها مبادرة المستهدفات العلمية SBTi قبل نهاية السنة المالية.

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