ثقة المستهلك في الإمارات ضمن الأعلى عالمياً

المصدر: (الكويت - البيان)

أصدر مركز «ذا كونفرنس بورد الخليج»، للبحوث الاقتصادية والتجارية، مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس «التعاون» للربع الثاني لعام 2021. وحل مؤشر ثقة المستهلك في دول «التعاون» ثانياً بعد منطقة أمريكا الشمالية. وسجل أكبر اقتصادين في الخليج، السعودية والإمارات، أعلى نقاط عالمياً، بالتساوي مع الصين، بـ 130 نقطة. ومن المرجح أن يبقى المؤشر مرتفعاً في النصف الثاني من العام في حال استمرت إجراءات دول الخليج في السيطرة على الوباء بنجاح، وزادت من أعداد جرعات اللقاح.

وشهد المؤشر تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 124 نقطة مقارنة بـ 118 نقطة في الربع الأول. وبشكل عام، ارتفع مؤشر الثقة لكل من المواطنين والوافدين في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول. وتحسنت ثقة المستهلك في منطقة الخليج في الربع الثاني من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، الأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز