«التايمز»: دبي تقترب من قيادة تجارة الألماس في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، أن دبي باتت قريبة من انتزاع لقب عاصمة تجارة الألماس في العالم، والذي لطالما استأثرت به مدينة «أنتويرب» البلجيكية، على مدى القرون الخمسة الماضية، مرجحة أن يكون التحول في صدارة تجارة الألماس، أكثر وضوحاً خلال العام الجاري.

ورصدت الصحيفة في تقرير تحت عنوان «أنتويرب تفقد بريقها، بينما دبي تستقطب تجارة الألماس»، صعود نجم دبي في تجارة الألماس العالمية، على مدار السنوات القليلة الماضية، على نحو لافت، إلى الحد الذي جعلها توشك على انتزاع صدارة هذه التجارة عالمياً من «أنتويرب».

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