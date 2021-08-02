سوق دبي يواصل الصعود وأبوظبي يحلّق للجلسة السادسة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أنهت الأسهم تعاملاتها أمس في المنطقة الخضراء في بداية جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء واسعة، مع إفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية. وواصل سوق دبي الصعود للجلسة الثانية على التوالي بدعم قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار ليغلق عند 2781 نقطة. كما استمر سوق أبوظبي في التحليق للجلسة السادسة على التوالي وتحقيق أرقام قياسية ليغلق عند 7393 نقطة بدعم العقار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و157 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 610 ملايين سهم، موزعة بواقع 513 مليون سهم في أبوظبي و97 مليون سهم في دبي عبر تنفيذ 8568 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.6% ليصل إلى 2781 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم قطاع الاستثمار 1.16% في ظل ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.33% و«شعاع كابيتال» 1.29%، فيما تراجع «سوق دبي المالي» 2.75%. كما صعد قطاع البنوك 0.18% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 1.24%، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.74%. وصعد قطاع العقار 1.38% بدعم ارتفاع «إعمار مولز» 3.68% و«إعمار العقارية» 1.25% و«ديار» 0.69%، فيما استقرت أسهم «إعمار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» عند إغلاقها السابق. وتراجع سهم «داماك» 0.81%. وصعدت أسهم قطاعي «الاتصالات» 0.75% والتأمين 0.35%. وتراجع قطاع النقل 0.29%. وتراجعت أسهم قطاعات الخدمات 0.98% والسلع 0.22%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 50 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 28.5 مليوناً، ثم «إعمار مولز» 9.5 ملايين درهم. وحقق سهم «أجيليتي للمخازن» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، تلاه «إعمار مولز» 3.68%، ثم «مصرف السلام السودان» 3.65%، فيما كان «اكتتاب القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.56%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.02% ليغلق عند 7393 نقطة بدعم صعود قطاع العقار 2.13%. وصعد قطاع الاتصالات 5.32% بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، بينما تراجع «الياه سات» 1.08%. وصعدت أسهم قطاعي الصناعة 1.46% والتأمين 0.24%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.2% بهبوط «العالمية القابضة» 0.41% واستقر «إشراق» 0.57%، و«الواحة كابيتال» عند إغلاقهما السابق، بينما صعد «ألفا ظبي» 0.41%، كما هبط قطاع الطاقة 0.3%. وهبط قطاع البنوك 0.05%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «الدار العقارية» جاذباً 308 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 285.5 مليون درهم، ثم بنك «أبوظبي الأول» 195 مليونا. وحقق سهم «ميثاق للتأمين» أكبر صعود، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7%.

أرباح رأس الخيمة العقارية

ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 348% لتصل إلى 119.8 مليون درهم مقابل 26.7 مليون درهم في النصف الأول 2020.

ونمت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 265.1 مليون درهم في النصف الأول 2021 مقارنةً بـ 120.02 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2020، وارتفعت ربحية السهم من 0.013 درهم في النصف الأول 2020 إلى 0.060 درهم في النصف الأول 2021. (رأس الخيمة – وام)

إفصاحات

● يعقد مجلس إدارة شركة داماك العقارية اجتماعاً الخميس لمناقشة إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.

● تعقد شركة دبي للاستثمار اجتماعاً لمجلس الإدارة 4 أغسطس لاعتماد البيانات المالية للنصف الأول.

● حددت العربية للطيران 9 أغسطس لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بيانات الربع الثاني 2021 .

● يجتمع مجلس إدارة الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين يوم 10 أغسطس لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني 2021.

● حددت شركة «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض» الخميس لعقد اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني 2021.

● أعلن مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» عقد اجتماع الثلاثاء 10 أغسطس للموافقة على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو.

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