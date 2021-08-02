وفد من اتحاد غرف الإمارات يعزّز التعاون الاقتصادي مع ليبيا

المصدر: دبي - البيان

اختتم الوفد الاقتصادي الإماراتي برئاسة عبدالله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، زيارته للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في العاصمة الليبية طرابلس، لتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات وليبيا ومد جسور التعاون الاستثماري، التي تعود بالنفع والخير على البلدين.

ضم الوفد الاقتصادي حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، ورؤساء ومديري عدد من كبريات الشركات الإماراتية، حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا، تهدف إلى دعم وتشجيع المبادرات والأنشطة التجارية والارتباط الصناعي بين الشركات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجارية والصناعية على وجه الخصوص، إلى جانب تمكين الغرف التجارية بالبلدين من التواصل والتنسيق فيما بينها نحو خلق شراكات عمل واعدة وفرص تجارية مناسبة لقطاعي الأعمال.

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