36.8 مليار درهم حصاد السوق الثانوي لعقارات دبي في 7 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

واصل سوق صفقات إعادة بيع العقارات في دبي، خلال الأشهر الـ 7 الماضية من العام الجاري 2021، أداءه المتصاعد، حيث وثقت دائرة الأراضي والأملاك 14037 صفقة إعادة بيع لعقارات متنوعة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 36.8 مليار درهم، طبقاً لتحليل «البيان» في بيانات رسمية. شملت العقارات التي جرى إعادة بيعها في السوق الثانوي بدبي، شققاً سكنية ووحدات فندقية ومباني وفيلات سكنية وأراضي تجارية وسكنية، وأخرى متعددة الاستخدامات. ويظهر نمو سوق العقارات الثانوي واضحاً، صعوداً من النتائج التي حققها خلال النصف الأول، والتي سجلت 11377 صفقة إعادة بيع، بـ 31 مليار درهم، و5800 صفقة إعادة بيع لعقارات متنوعة بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار درهم خلال خلال الربع الأول 2021، وهو على حد وصف مطور عقارات في دبي، بـ «التحولات الجذرية المهمة في طبيعة صفقات سوق عقارات دبي، ومستويات النضج التي بلغها خلال العقد الماضي».

تطور لافت

وقال أشرف محمود رئيس مجلس إدارة «مجموعة أراس»، التي تطور مجموعة من المشاريع العقارية في دبي، إن أداء سوق عقارات دبي الثانوي، يعكس تطوراً لافتاً في سلوك المستثمرين الأفراد والشركات، وإشارة واضحة على جدوى الاستثمار العقاري في الإمارة، ورسوخ قناعة المستثمرين بنضج السوق، والدخول فيه عبر اقتناص الفرص التي يتوقعون جني عائدات كبيرة من ورائها. ويجمع العديد من المراقبين، على أن نتائج السوق الثانوي تمثل إيذاناً صريحاً وقوياً، بأن عقارات دبي دخلت مرحلة جديدة، وكلمة الفصل فيها أصبحت لصفقات إعادة البيع، على حساب صفقات البيع الأولية، إذ تشكل القيمة الإجمالية لصفقات إعادة البيع، أكثر من 50.5 % من القيمة الإجمالية التي سجلها سوق عقارات خلال تلك الفترة، والتي بلغت 72.9 مليار درهم.

تفوق قوي

وطبق تحليل «البيان» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن سوق إعادة بيع الأراضي السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، تفوق بقوة على نظرائه في سوق إعادة بيع الشقق السكنية والتجارية المباني والفلل السكنية، مسجلاً 3126 صفقة إعادة بيع أراضٍ، بقيمة إجمالية تجاوزت 19.6 مليار درهم، وتصدرت نخلة جميرا قائمة الأعلى بيعاً للأراضي، بعدما شهدت تسجيل 150 قطعة أرض، بيعت بقيمة 3.1 مليارات درهم. أما على صعيد السوق الثانوي للوحدات السكنية، فقد سجل 8728 صفقة إعادة بيع للوحدات السكنية والفندقية، 12.1 مليار درهم، وتصدرت منطقة مرسى دبي، الأعلى بيعاً، 1733 وحدة سكنية وتجارية، بقيمة 3.1 مليارات درهم. وسجل سوق إعادة بيع الفلل السكنية، 2183 صفقة إعادة بيع لفلل سكنية، جرى إعادة بيعها في السوق الثانوي بقيمة 5.1 مليارات درهم، وتصدرت قائمة الأعلى بيعاً لفلل منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، 333 فيلا بقيمة 988 مليون درهم.

وحدات سكنية

وتفصيلاً، شهد سوق العقارات الثانوي في دبي، تسجيل 8728 وحدة سكنية، جرى إعادة بيعها في السوق الثانوي بدبي، بقيمة إجمالية تجاوزت 12.1 مليار درهم، وكان الأعلى بيعاً على التوالي: مرسى دبي 1733 وحدة سكنية وتجارية، بقيمة 3.1 مليارات درهم، ونخلة جميرا 557 وحدة سكنية وتجارية، بقيمة 1.8 مليار درهم، ومنطقة برج خليفة 806 وحدات سكنية وتجارية، بقيمة 1.9 مليار درهم، والخليج التجاري 443 وحدة سكنية وتجارية، بقيمة 430 مليون درهم، والثنية الخامسة 870 وحدة سكنية وتجارية، بقيمة 805 ملايين درهم. وسجل سوق العقارات الثانوي في دبي، 2183 صفقة إعادة بيع لفلل سكنية، جرى إعادة بيعها في السوق الثانوي، بقيمة 5.1 مليارات درهم، وضمت قائمة الأعلى بيعاً على التوالي: مجمع دبي للاستثمار الأول 333 فيلا، بقيمة 988 مليون درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد 224 فيلا، بقيمة 627 مليون درهم، والثنية الرابعة 230 فيلا، بقيمة 491 مليون درهم، ووادي الصفا الخامسة 288 فيلا، بقيمة 411 مليون درهم، ووادي الصفا السابعة 207 فيلات، بقيمة 405 ملايين درهم.

الأراضي

أما على صعيد سوق العقارات الثانوية لشريحة الأراضي، فقد سجل السوق إعادة بيع 3126 قطعة أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات، جرى إعادة بيعها في السوق الثانوي، بقيمة إجمالية تجاوزت 19.6 مليار درهم، وكانت المناطق الأعلى بيعاً هي: نخلة جميرا 150 قطعة أرض، بيعت بقيمة 3.1 مليارات درهم، وحدائق الشيخ محمد بن راشد 366 قطعة أرض، بيعت بقيمة 3.4 مليارات درهم، والثنية الرابعة 161 قطعة أرض، بيعت بقيمة 1.8 مليار درهم، والثنية الخامسة 198 قطعة أرض، بيعت بقيمة 1.1 مليار درهم، وند الشبا الثالثة 337 قطعة أرض، بيعت بقيمة 841 مليون درهم، ووادي الصفا السادسة 165 قطعة أرض، بيعت بقيمة 759 مليون درهم.

تضاعف الصفقات

أجرى «البيان الاقتصادي» تحليلاً معمقاً في بيانات السوق العقاري خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وخلص إلى حقيقة واضحة، مفادها تضاعف عدد صفقات إعادة بيع العقارات خلال العام الماضي بشكل لافت، وغير مسبوق في تاريخ عقارات دبي، إذ سجل السوق الثانوي صفقات بقيمة وصلت إلى 54 مليار درهم خلال عام 2020، مقابل 51 مليار درهم قيمة صفقات السوق نفسه على مدى 4 أعوام مجتمعة (2016 - 2019).

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