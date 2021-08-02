تعاون بين «الإمارات للألمنيوم» و«الخليج للسحب»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الخليج للسحب، المملوكة لمجموعة الغرير، اتفاقية لإعادة استخدام مبتكرة للمنتجات الثانوية الصناعية الناشئة عن عمليات الإنتاج في الإمارات العالمية للألمنيوم كبديل للمواد الخام من أجل تحسين الكفاءة وحماية البيئة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إضافية تخطوها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو إعادة استخدام النفايات كمواد أولية من خلال التعاون مع الصناعات الأخرى.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إيجاد طرق لإعادة استخدام النفايات يتطلب تفكيراً إبداعياً وتعاوناً وثيقاً بين الشركات والصناعات. لكن الحلول التي توفرها الاتفاقية مع الخليج للسحب تقلل من الحاجة إلى المواد الخام الجديدة وتشكل جزءاً من الطريقة التي يمكننا بها مواجهة التحدي العالمي لإدارة النفايات. ويجب أن يكون القضاء على إنتاج النفايات على رأس الأولويات، ولكن يجب أن نفكر في النفايات التي لا يمكننا تجنب إنتاجها كمورد محتمل اليوم، ولا نتركها كمشكلة لأطفالنا في المستقبل.

من جهته، قال كريستيان ويتش، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للسحب: ستعمل إعادة استخدام الصودا الكاوية في الإمارات العالمية للألمنيوم، من أجل الاستفادة الكاملة من محتوى الألمنيوم في هذا المنتج الثانوي، على تقليل تأثير عمليات شركتنا على البيئة. أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في العالم التي تقوم فيها شركة لسحب الألمنيوم بتوريد هذا المنتج الثانوي إلى مصفاة للألومينا من أجل إعادة استخدامه، ونفخر بأن شركة الخليج للسحب جزء من هذه المبادرة المبتكرة للاستدامة.

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