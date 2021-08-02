«أدنوك للإمداد» شريك رائد لقطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي - وام

تلعب أدنوك للإمداد والخدمات، التي تعد أكبر شركة لوجستيات بحرية متكاملة، وأكثرها تنوعاً في المنطقة، دوراً هاماً في تمكين قطاع الطاقة في الإمارات، ودعم هدف «أدنوك» لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه وتكريره وبيعه.

وتركز أدنوك للإمداد والخدمات، على 3 قطاعات أعمال رئيسة: الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية، حيث تضمن ذراع الشحن للشركة، الإمداد الموثوق للنفط الخام والمنتجات والغاز ومواد الصناعة الأولية، في أكثر من 50 دولة، بينما تقدم وحدة الخدمات اللوجستية المتكاملة، حلولاً لوجستية متكاملة، تمكن سلسلة توريد النفط والغاز في الإمارات بكاملها، من التنقيب والإنتاج إلى التكرير والبتروكيماويات، في حين يقوم قطاع الخدمات البحرية التابع للشركة، بتوفير مجموعة كاملة من خدمات إدارة الموانئ، عبر جميع موانئ أبوظبي البترولية، بما في ذلك خدمات الاستجابة للتسربات النفطية الأشمل.

ومن خلال الجمع بين خدماتها عبر هذه القطاعات، والاستفادة من خبرتها الطويلة في تقديم عمليات آمنة وفعالة دولياً، والتي تمتد عبر أربعة عقود، برزت أدنوك للإمداد والخدمات، كشركة رائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع الطاقة بمنطقة الخليج.

وتتوقع مجموعة أدنوك، العميل الرئيس لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام، إلى أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً. وفي قطاع التكرير والبتروكيماويات، ستتوسع أيضاً طاقة التكرير وإنتاج البتروكيماويات، حيث تعمل على تنمية عملياتها لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد. وأطلقت مجموعة أدنوك شركتين تجاريتين جديدتين، أدنوك للتجارة، وأدنوك للتجارة العالمية. كما أنها تنتقل من شركة قام العميل بجمع المنتج منها مسبقاً، إلى شركة تقدم خدمة أوسع، تشمل نقل النفط الخام والمنتجات للعملاء حول العالم.

شحن

وتتطلع الشركة إلى زيادة الكميات المشحونة على سفنها، بما يصل إلى 4 أضعاف المعدلات الحالية خلال العقد المقبل. وتنفذ الشركة حالياً برنامجا استراتيجيا لتوسيع حجم أسطولها وتجديده لتقديم خدمة أوسع لعملائها، مع دعم وتمكين نمو الطاقة الإنتاجية لأدنوك، وتوسيع عملياتها بمجال التكرير والبتروكيماويات.

وفي 2020 وأوائل 2021، أضافت الشركة 20 سفينة شحن إلى أسطولها، ما أدى إلى زيادة كبيرة بحجم أسطول الشركة، مقارنة بعام 2019، إضافة إلى التعاقد على 5 سفن جديدة قيد البناء، وناقلة غاز عملاقة تم بناؤها مؤخراً. وبالنسبة لشركتها المشتركة إيه دبليو للملاحة، تمت إضافة 4 ناقلات منتجات سائبة، و8 ناقلات نفط خام عملاقة إلى أسطولها.

ومن خلال الاستحواذ على ناقلات النفط العملاقة، تدخل أدنوك للإمداد والخدمات، سوق النفط الخام بسفن مملوكة لها، ما يضمن أمن سلسلة التوريد الخاصة بمجموعة «أدنوك»، من خلال استراتيجية رسملة الأصول المثلى تجارياً، عبر جميع قطاعات الشحن (النفط الخام والمنتجات والغاز والمواد السائبة الجافة). كما ينمو الأسطول من ناقلات المنتجات بشكل كبير، وذلك بعد الاستحواذ الأخير على 6 ناقلات منتجات من طراز LR2 (طويلة المدى 2)، ما يزيد عدد ناقلات المنتجات من 9 إلى 15 ناقلة.

خدمات متكاملة

ونمت أيضاً أعمال أدنوك للإمداد والخدمات، عبر قطاعيها الأساسيين الآخرين - اللوجستيات المتكاملة والخدمات البحرية. فعلى مدى العامين الماضيين، طورت الشركة خدماتها اللوجستية، وانتقلت من خدمات المعاملات، إلى نماذج الحلول المتكاملة، التي تغطي سلسلة توريد النفط والغاز بالكامل. وتتعاون أدنوك للإمداد والخدمات، مع شركاء تقنيين لتقديم حلول لوجستية عالمية المستوى، تشمل أسطول دعم يضم أكثر من 120 سفينة إمداد بحرية مملوكة ومستأجرة، وتسخر التكنولوجيا الرقمية لتحسين الكفاءة.

سفن شحن

مع عمليات الاستحواذ الأخيرة، يصل العدد الإجمالي لسفن الشحن المملوكة للشركة اليوم، إلى 48 سفينة. ومع إضافة السفن المؤجرة، تشغل الشركة أكثر من 120 سفينة شحن في أي وقت. وفي أغسطس 2020، تم تأسيس شركة شحن جديدة، إيه دبليو للملاحة، كمشروع مشترك بين أدنوك للإمداد والخدمات، ومجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز