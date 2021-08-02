1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 237 مبايعة بقيمة 837.33 مليوناً منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 251.58 مليوناً و213 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 585.76 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 62 مليوناً في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بـ 29 مليوناً في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 137 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بـ 44 مليوناً في منطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 29 مليوناً في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بـ 93 مليوناً، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بـ 20 مليوناً. وسجلت الرهون 280.09 مليوناً منها 6 رهون أراض بـ 33.18 مليوناً و60 رهن فلل وشقق بـ 246.91 مليون درهم.

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