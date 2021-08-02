أراضي عجمان تربط خدماتها بالهوية الرقمية

المصدر: عجمان - وام

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان الانتهاء من ربط خدماتها بـ «الهوية الرقمية»، حيث أصبح بإمكان متعاملي الدائرة إنجاز معاملاتهم عبر بوابة الخدمات الرقمية من خلال «الهوية الرقمية الإماراتية» عن طريق الهواتف الذكية ودون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

‎وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الدائرة خطت خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل، وذلك من خلال شراكتها الاستراتيجية والفعّالة مع دائرة عجمان الرقمية التي أثمرت عن ربط خدمات الدائرة بـ «الهوية الرقمية» ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين ويتيح لهم إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان مع الحفاظ على أعلى درجات السرية والخصوصية.

‎وأكد أن هذه الخطوة من شأنها رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز سعادة المتعاملين .

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