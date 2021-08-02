«اتصالات» تمكّن قادة المستقبل بالمعارف الرقمية والابتكار

المصدر: دبي - وام

أعلنت «اتصالات» إطلاق المخيم الصيفي الرقمي الأول من نوعه، والذي ينعقد افتراضياً بهدف تزويد أبناء موظفي «اتصالات» بالمعارف العلمية والتقنية والهندسية وعلوم الرياضيات. وتوفر «أكاديمية اتصالات» الفرصة لـ 150 طفلاً لتعزيز معارفهم وخبراتهم في مجال الروبوتات والتصميم والبرمجة، سعياً منها لدعم أسس الابتكار وتكوين الخبرات المستقبلية للأطفال المشاركين.

وأوضحت دينا علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»، أن إطلاق المخيم المصمّم لدعم أبناء موظفي «اتصالات» يأتي انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية للشركة، والهدف من هذه الخطوة تعزيز قدرات الأطفال الذين سيكون لهم دور محوري في قيادة المستقبل عبر تمكينهم بالمعارف العلمية والتقنية والهندسية وعلوم الرياضيات، إضافة إلى المهارات البرمجية، وهذه المبادرة تهدف إلى تكوين مهندسي المستقبل ودعم الأجيال الطموحة رقمياً.

ويستمر المخيم لغاية 21 أغسطس، حيث يحصل الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عاماً على شهادات المشاركة، بالإضافة إلى الجوائز التحفيزية.

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