الإمارات تباشر إعداد قيادات اقتصادية شابة

المصدر: دبي - البيان

باشرت الإمارات إعداد جيل شاب من القادة الاقتصاديين المؤهل علمياً وعملياً لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة عبر بعثات دراسية في أفضل 25 جامعة محلية وعالمية، حيث وقعت المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، تستهدف الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة وتعزيز دورها في مجالات الاقتصاد ودفع جهود التنمية وتحقيق أهداف رؤية مئوية الإمارات 2071.

ووفق مذكرة التفاهم سيكون مكتب البعثات الدراسية شريكاً استراتيجياً لبرنامج الاقتصاديين الشباب الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة عبر تزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة.

وسيقوم المكتب لأول مرة بتوفير منح للدراسات العليا في مجال الاقتصاد عبر تخصيص 4 منح دراسية حصرية لخريجي برنامج الاقتصاديين الشباب لدراسة الماجستير داخل الدولة أو خارجها في تخصص الاقتصاد، وفي المقابل ستعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على توفير الفرصة لـ 4 شباب يتم ترشيحهم واختيارهم من قبل مكتب البعثات الدراسية للانضمام لبرنامج الاقتصاديين الشباب كل عام.

ويتعين على المتقدمين استيفاء شروط الحصول على المنح الدراسية، أبرزها اجتياز المقابلة الشخصية، والحصول على قبول في إحدى الجامعات المتميزة المعتمدة لدى المكتب والتي يجب أن تكون من بين أفضل 25 جامعة عالمياً في الاقتصاد في حال أراد المتقدم الدراسة خارج الدولة، وأن يكون المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس لا يقل عن 3.4، كما ويشترط في المتقدم للبعثة أن لا يكون قد سبق له دراسة الماجستير في الاقتصاد، ولا يكون موظفاً في حال أراد الحصول على منحة خارج الدولة.

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