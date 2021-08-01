«اقتصادية عجمان» تصدر 2271 رخصة جديدة في النصف الأول

المصدر: عجمان – وام

أظهرت نتائج الأداء التشغيلي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ونسبة التراخيص الجديدة إذ تم إصدار 2271 رخصة جديدة بزيادة قدرها 117% على النصف الأول 2020 والذي تم فيه إصدار 1047 رخصة. وارتفع مؤشر إصدار التصاريح التجارية بواقع 29% إذ تم إصدار 24612 تصريحاً تجارياً مقارنة بـ19116 تصريحاً في النصف الأول 2020.

وقال عبدالله الحمراني المدير العام لاقتصادية عجمان إن الدائرة وبفضل القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الاقتصادي من خلال العديد من المحفزات الاقتصادية استطاعت تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، وهو ما ظهر جلياً في نتائج نمو الأداء التشغيلي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأضاف إن إمارة عجمان تتميز بتوافر المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة اقتصادية مثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في الفترة المقبلة وذلك بسبب التعديلات الأخيرة في قانون الشركات الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بالتملك الحر فيما يقارب من 1000 نشاط.

وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان إن الدائرة حريصة على توفير المناخ الملائم والمحفز والبيئة الاستثمارية الداعمة لأصحاب المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة إضافة إلى دعم جهود المصدرين وتوفير البيئة الداعمة للشركات المصدرة لتنمية أعمالهم وتسويق منتجاتهم محلياً وعالمياً وهو ما يظهر جلياً إذ تمكنت الدائرة من تحقيق 30% نمواً في حجم صادرات الإمارة في النصف الأول 2021 مقارنة بالنصف الأول 2020.

وقال النعيمي إن الدائرة أطلقت في 2020 برنامج تعزيز الذي استقطب 1322 منتسباً في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة زيادة 21% على الفترة المقابلة من 2020. كما أطلقت الدائرة برنامج ريادة للتراخيص المنزلية مطلع 2021 إذ أصدر البرنامج في النصف الأول 114 رخصة لريادة الأعمال المنزلية.

وأضاف: استحوذت الأنشطة التالية على النصيب الأكبر في عدد التراخيص الجديدة: أنشطة صيانة المباني، والمطاعم وبيع الوجبات الخفيفة (كافتيريا)، والاستيراد والتصدير، وتفصيل وخياطة الملابس النسائية، وتجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة بالتجزئة، وقص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال، وأعمال تنفيذ التصميم الداخلي والديكور، وبيع الملابس النسائية الجاهزة بالتجزئة.

وأوضح النعيمي أن قيمة الإعفاءات من الرسوم التي قدمتها الدائرة للمنتسبين لكل من برنامج تعزيز وبرنامج ريادة في النصف الأول من 2021 بلغت 1,030,130 درهماً إضافة إلى الدعم غير المباشر من خلال تخفيف الأعباء المالية المتمثلة بإعداد دراسات جدوى بقيمة 234,000 درهم والدعم الاستشاري بقيمة 55,000 درهم والدعم التسويقي بقيمة 23,500 درهم إضافة إلى الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل رواد الأعمال الجدد إذ تم تقديم 18 دورة تدريبية لصقل مهاراتهم.

وقال أحمد خير البلوشي مدير إدارة التسجيل التجاري إن الدائرة في إطار حرصها الدائم والمستمر على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للمستثمرين تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها تماشياً مع معايير نظام النجوم العالمي للخدمات الحكومية المتميزة إذ حصلت الدائرة على تصنيف خمس نجوم لأربع خدمات رئيسة من الخدمات المقدمة للمستثمرين.

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