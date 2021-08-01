109 % نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 937 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة بذلك نمواً يصل إلى 109%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي الذي شهد إصدار 447 رخصة جديدة. وبلغ بذلك إجمالي عدد الرخص المسجلة في الدائرة حتى نهاية الربع الثاني 21.26 ألف رخصة.

وفيما يتعلق بالربع الثاني من العام الحالي، زاد عدد الرخص الجديدة إلى 455 رخصة مقارنة مع 88 رخصة بالفترة المقابلة من 2020.

وبحسب البيانات الصادرة من إدارة الشؤون التجارية للربع الثاني من العام، شكلت الرخص التجارية النصيب الأكبر من الرخص الجديدة بنسبة 55.7%، تليها المهنية بنسبة 42.3%، والصناعية نحو 2%. وفيما يتعلق بالشكل القانوني، شكلت المؤسسات الفردية 53.3% من الرخص الجديدة، يليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25%، في حين مثلت شركات المسؤولية المحدودة نسبة 14%، وشركات الأعمال المدنية 4.8%، أما الرخص العادية فقد بلغت حصتها 80.4%. وبلغ عدد الرخص العمل من المنزل (رخصة الغد) 131 رخصة بنسبة 14%، مقابل 30 رخصة تاجر افتراضي بنسبة 3.2%.

وأشار الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام اقتصادية رأس الخيمة إلى أن استمرار نمو الرخص التجارية تحقق بفضل حزمة الإجراءات الحكومية وتقديم عدد من الحوافز والمزايا التجارية التي أطلقتها الجهات الحكومية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأداء الاقتصادي ولضمان استمرارية النشاط التجاري، مما انعكس إيجابياً في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز