نستله تحقق نمواً من خانة واحدة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة نستله، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت خلال النصف الأول من العام، نمواً عضوياً متوسطاً من خانة واحدة، مدفوعاً بالنمو الداخلي الفعلي، ومعدل التسعير الإيجابي.

كانت الشركة أعلنت ارتفاع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 1.5 %، لتصل إلى 41.8 مليار فرنك سويسري، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، البالغة 41.2 مليار فرنك سويسري. وساهمت أسعار الصرف الأجنبي، بانخفاض المبيعات بنسبة 3.5 %، بما يعكس الثقة بالفرنك السويسري، مقابل معظم العملات. وأدت عمليات التصفية إلى انخفاض المبيعات بنسبة 3.1 %.

وتتوقع نستله نمواً عضوياً في المبيعات للعام بكامله، بمعدل يتراوح بين 5 % و6 %. ومن المتوقع لهوامش الأرباح التجارية التشغيلية الأساسية، أن تبلغ الآن نحو 17.5 %، الأمر الذي يعكس تأخيرات زمنية أولية بين التضخم في تكلفة المدخلات من جهة، والتسعير من جهة أخرى، بالإضافة إلى تكاليف المرة الواحدة المتعلقة بالاستحواذ على العلامات التجارية الأساسية لشركة «ذا بونتيفول كومباني».

وبالنسبة لما بعد عام 2021، تبقى توقعات الشركة على المدى المتوسط، متمحورة حول استمرار تحسن الهوامش بشكل معتدل، دون تغيير. ومن المتوقع أن تزداد أرباح السهم الأساسية بالعملة الثابتة، وكفاءة رأس المال هذا العام.

وقال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة «نستله»: كان النمو العضوي قوياً في معظم المناطق الجغرافية التي نعمل فيها، وضمن مختلف فئات منتجاتنا، حيث شهدنا ارتفاع زخم مبيعات التجزئة، وعودة نمو قنوات مبيعات منتجات الاستهلاك خارج المنزل.

وبفضل تسارع وتيرة الابتكار، والدعم القوي للعلامة التجارية، وتعزيز جهود الرقمنة وإدارة المحفظة الفعال، نجحنا بإرساء دعائم متينة لأعمالنا، تمكننا من الاستمرار بتسجيل نمو عضوي متوسط من خانة واحدة لسنوات قادمة.

وتواصل نستله الاستثمار في تعزيز النمو الذي يحقق الأرباح في المستقبل. ونعمل على تأسيس منتجات رائدة عالمياً للفيتامينات والمعادن والمكملات، مع استحواذنا على العلامات الرئيسة لشركة «باونتيفول كومباني».

وسيمنحنا توسيع نطاق شراكتنا مع ستاربكس للقهوة الجاهزة، من اغتنام الفرص الجديدة في هذه الفئة سريعة النمو. وبفضل تنويع الخيارات، ضمن محفظة منتجاتنا، والتنفيذ الفعال لخطط أعمالنا، والإجراءات المثمرة التي نتخذها، نتمكن من تقديم القيمة لجميع الأطراف المعنية بأعمالنا.

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