348 % ارتفاع أرباح «رأس الخيمة العقارية» للنصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – وام

ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 348% لتصل إلى 119.8 مليون درهم مقابل 26.7 مليون درهم في النصف الأول 2020.

ونمت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 265.1 مليون درهم في النصف الأول 2021 مقارنةً بـ 120.02 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2020، وارتفعت فيه قيمة الأصول بنسبة 4.4% لتصل إلى 6.05 مليارات درهم مقابل 5.8 مليارات نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية. وارتفعت ربحية السهم من 0.013 درهم في النصف الأول 2020 إلى 0.060 درهم في النصف الأول 2021.

وقال عبدالعزيز الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: هذه النتائج تثبت مجدداً قوة السوق العقاري في الإمارات والفرص الاستثمارية المتاحة التي تتغلّب على جميع التحديات، وبفضل قرارات وتوجيهات القيادة الحكيمة فيما يتعلّق بالتسهيلات والحوافز الرامية إلى تعزيز تنافسية الدولة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، فإن شركة رأس الخيمة العقارية مقبلة على مزيد من الأداء الاستثنائي خلال الفترة القادمة مع تسليم المزيد من المشاريع قريباً.

وثمن الزعابي الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في دعم الشركة وتسخير الإمكانيات وتوفير التسهيلات التي أسهمت في دعم استراتيجية الشركة وتمكينها من تحقيق هذه النتائج القوية.

وأعلنت شركة رأس الخيمة العقارية استمرار عمليات الإنشاء في مشاريع الفنادق المصنّفة ضمن فئة الـ 5 نجوم، حيث يتوقع أن يباشر منتجع وفندق انتركونتيننتال ميناء العرب الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأخير 2021، كما يتوقع افتتاح فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب خلال 2022، ما سيسهم تباعاً في تحسين إيرادات الشركة للسنوات اللاحقة من خلال الإيرادات الدورية الناتجة عن أصول قطاع الضيافة.

وتعمل الشركة حالياً على تسريع العمل في المراحل الأخيرة من مشروع فلل ماربيا في جزيرة الحياة بميناء العرب والتي تضم205 فلل ومنازل من فئة «التاون هاوس» وكذلك مشروع جلفار ريزيدنس في جزيرة الريم بأبوظبي الذي يضم 266 شقة سكنية، تمهيداً لتسليمها خلال العام الجاري.



مشروعان مستقبليان

كشفت شركة رأس الخيمة العقارية عن مشروعين مستقبليين، وهما مشروع باي ريزيدنس في جزيرة الحياة بميناء العرب، ومشروع غيت واي ريزيدنس 2، وهو برج سكني في جزيرة ضمن مشروع ميناء العرب. ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه المشاريع في تحقيق مزيد من الأرباح وتشكّل قيمة مضافة لمستقبل النشاط السياحي والاقتصادي في الإمارة.

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