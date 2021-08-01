مبادلة للبترول تسجل 25 % انخفاضاً بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرز التقرير السنوي للاستدامة للعام 2020 لشركة مبادلة للبترول انخفاضاً بنسبة 25٪ في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مدى السنوات الثلاث الماضية (4٪ منها في 2020)، نتيجة لاستراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمزود مسؤول وطويل الأجل للطاقة وبأسعار معقولة.

وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: مفهوم الاستدامة ركيزة أساسية في نهج مبادلة للبترول، وهو ما ظهر أثره عندما واجه العالم تحديات غير مسبوقة في العام 2020 جرّاء تداعيات جائحة كوفيد19، حيث لعبت قيمنا وتركيزنا المؤسسي على الاستدامة دوراً حاسماً في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التعامل مع التحديات. ويسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي نحققه في مجالات التركيز الرئيسية مثل الانبعاثات وخفض بصمتنا البيئية، مع دعم جهود تحوّل الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال الحفاظ على محفظة أصول تعتمد بشكل أكبر على الغاز في 10 دول على مستوى العالم. وإضافة إلى ذلك، سنحافظ على التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا والاستمرار بإدارة أعمالنا بمسؤولية، وتعزيز أولوياتنا للحفاظ على أعلى أداء في مستوى الصحة والسلامة، انطلاقاً من إيماننا بأن الالتزام بالاستدامة يظل عاملاً محورياً لمستقبل أعمالنا.

ومن أبرز النقاط التي تضمنها التقرير:

- أكثر من 5.7 ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي إصابات ناجمة عن العمل، و «صفر» وفيات منذ تأسيس الشركة، مدفوعاً بالالتزام الراسخ للشركة للحفاظ على بيئة عمل آمنة.

- 62 ٪ من محفظة الأصول تتكون من الغاز كجزء من الالتزام بدعم تحول الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون.

- «صفر» حوادث تسرب نفطي بما يزيد عن برميل واحد، من خلال نهج صارم للعمليات يركز على منع الأنشطة غير الآمنة وغير المستدامة.

- أكثر من 48 مشروع مبادرة مجتمعية، تتضمن المشاركة في مبادرة «20 في 2020» الإنسانية التي تنظمها جائزة زايد للاستدامة.

- 6 ٪ زيادة في تمثيل المرأة و31 جنسية في مختلف وظائف الشركة، مما يدعم السعي لتحقيق قدر أكبر من التنوع والشمولية.



مواكبة طموحات الدولة

تبذل مبادلة للبترول جهوداً متواصلة لتواكب طموحات الإمارات وتطلعاتها في التعامل مع القضايا الحرجة المتعلقة بتغير المناخ. ويعرض التقرير إطار عمل الاستدامة لشركة مبادلة للبترول، والذي يوضح بالتفصيل كيف تسهم قيم الشركة في تشكيل تركيزها على ثلاثة مجالات مترابطة وهي الشغف ببناء الإنسان، والالتزام بإحداث تأثير بيئي إيجابي، وخلق القيمة والمرونة المالية للجهة المالكة، شركة مبادلة للاستثمار.

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