حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تقود مسار الانتعاش الاقتصادي في المنطقة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقود مسار الانتعاش الاقتصادي في المنطقة لتكون الوجهة الأولى للأعمال والمستثمرين.

وقال سموه عبر تويتر:" اقتصاد دبي يواصل تخطي التحديات ويثبت قدرته العالية والسريعة على التعافي.. والنتائج تؤكد أن دبي برؤية محمد بن راشد تقود مسار الانتعاش الاقتصادي في المنطقة لتكون الوجهة الأولى للأعمال والمستثمرين".

وأضاف سموه: "نمو معدل التراخيص التجارية في دبي بنسبة 77% مقارنةً مع العام الماضي.. يظهر قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص".

وتابع سموه: لدينا كل المقومات اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي الطموح لإمارة دبي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

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