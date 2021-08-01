إطلاق النسخة الثانية من «صيفكم أحلى في عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق حملة «صيفكم أحلى في عجمان»، والتي تمتد من الخامس والعشرين من يوليو وحتى العاشر من سبتمبر المقبل، وسط استعدادات من الفنادق والوجهات السياحية ومراكز التسوق في الإمارة لإطلاق عروضها الخاصة بموسم الصيف.

ويهدف هذا الحدث السياحي والتسويقي الذي تنظّمه الدائرة للعام الثاني على التوالي إلى تسليط الضوء على أهم المعالم السياحية والمشاريع والوجهات والمنشآت الفندقية المتنوعة والمنتشرة في مختلف أنحاء عجمان، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الداخلية وتعزيز ثقة زوار الإمارة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لديهم، حيث تقدّم حملة «صيفكم أحلى في عجمان» العديد من الفعاليات الجاذبة والعروض الحصرية على أسعار الإقامة الفندقية والتخفيضات الكبرى على مختلف المنتجات السياحية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية التي تلبّي احتياجات سكان وزوار عجمان.

وتتميز الحملة بطرح مجموعة مميزة من العروض السياحية، بما فيها الباقات المصمّمة خصيصاً للحجوزات الفندقية، تشمل تخفيضات على الخدمات الفندقية تتراوح بين 20% إلى 50%، وتخفيضات على المطاعم والسبا والأنشطة والمغامرات السياحية، بالإضافة إلى فرصة ربح سيارة عند التسوق في مركز سيتي سنتر عجمان، كل ذلك بهدف تقديم تجربة لا تُنسى للسياح القادمين إلى الإمارة.

وتركّز الحملة جهودها الترويجية على دعم وتعزيز السياحة الداخلية، وذلك في إطار التزام دائرة التنمية السياحية في عجمان بإطلاق مبادرات نوعية وخلق تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة ترقى إلى مستوى تطلعات سياح وزوار الإمارة كافة.

وتزخر عجمان بالعديد من المقومات السياحية التي تسهم في استقطاب السائحين إليها، ومن ضمنها الشواطئ، والمشاهد الفنية النابضة بالحياة، وتنوّع وجودة المأكولات التي تلبّي كافة الأذواق، وتحتضن العديد من المعالم السياحية والوجهات المتميزة. وخيارات واسعة من الأنشطة والمغامرات على امتداد معالمها الطبيعية وشواطئها الخلابة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: يسرّنا الإعلان عن عودة الموسم الثاني من حملة «صيفكم أحلي في عجمان» التي أصبحت من الأحداث السياحية البارزة والنوعية على مستوى الإمارة؛ حيث تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية الممتعة، وتوفر مجموعة واسعة من العروض الخاصة والحسومات الحصرية التي تشمل أبرز الفنادق والمنشآت الترفيهية والوجهات السياحية وذلك لضمان تجربة صيف ممتعة لا تُنسى.

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