عزيزي للتطوير العقاري: 65 % نسبة الإنجاز في مشروع بيرتون بالفرجان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري إنجاز 65% من مشروع بيرتون السكني في الفرجان بدبي. وتهدف الشركة إلى إنجاز هذا المشروع المكون من 245 وحدة، بحلول نهاية العام الجاري.

واكتمل حالياً هيكل بيرتون بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة إنجاز أعمال الطابوق والتكسية الداخلية إلى 98% و91% على التوالي، في حين وصلت أعمال المصاعد إلى 95%. وأنجزت عزيزي المرحلة الثانية من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية بنسبة 27%، كما تم إنجاز أعمال الواجهات والسيراميك بنسبة 67 و 65% على التوالي، بينما بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 50%.

وقال محمد راغب حسين، مدير التطوير في عزيزي: أصبح بيرتون يقترب بسرعة من مرحلة الإنجاز النهائي. ونتطلع لتسليم مفاتيح الوحدات لمئات العائلات التي ستتخذ من هذا المشروع مسكناً لها قبل نهاية العام الجاري.

ويوفر المشروع لقاطنيه فرصة العيش في واحد من أكثر المواقع الواعدة على مستوى الإمارة، حيث يقع قرب شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد وخط المترو «إكسبو 2020» الجديد، إضافة إلى ارتباطه السهل مع كافة المناطق الرئيسية المهمة في المدينة.

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