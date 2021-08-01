«ريبورتاج العقارية» تضيف وحدات جديدة بمشروع «ركان لوفتس» في دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة ريبورتاج العقارية، إضافة وحدات جديدة بمشروع «ركان لوفتس» الذي تطوره الشركة في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، وذلك عقب انتهاء الشركة من بيع كامل وحدات المشروع، المقرر تسليمه العام المقبل.

ويضم مشروع «ركان لوفتس» نحو 654 فيلا سكنية، بينما يوفر برج «ركان» نحو 488 وحدة سكنية متنوعة. وقال إسلام سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن طرح وحدات جديدة بمشروع «ركان لوفتس» جاء بعد نجاح الشركة في تحقيق مبيعات جيدة من المشروع، وسط ارتفاع كبير في الطلب، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية والجاذبة للمشترين بالمشروع.

ولفت إلى الموقع المتميز لـ «ركان لوفتس» في منطقة «وادي الصفا 7» بدبي لاند، والقريبة من المرابع العربية، وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية.

ويضم مشروع «ركان لوفتس» بمنطقة دبي لاند، أكثر من 800 وحدة تاون هاوس. ويمتد على مساحة 2.6 مليون قدم مربع، وأكثر من 70% من المساحات عامة مفتوحة وخضراء لتوفير بيئة منزلية مريحة للعائلة.

وأكد سليمان تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع «ركان لوفتس» تمهيداً لإنجاز المشروع وبدء تسليم الوحدات للمشترين العام المقبل، ما يعكس قوة أداء واستقرار أعمال الشركة، ويعزز ثقة المشترين في مشاريع «ريبورتاج».

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 704 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 340 مليون درهم خلال بالنصف الأول 2020، بنمو 107%.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 11 مشروعاً بالإمارات، توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي، كما أطلقت أخيراً مشروع «مونتي نابوليوني»، بالقاهرة الجديدة في مصر، والذي يعد أول مشاريع «ريبورتاج» خارج الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز