«أيتنا»: 87% من المقيمين في الإمارات واثقون بمواصلة حياتهم كالمعتاد

المصدر: دبي - سيد صالح

أبدى 87% من المقيمين بالإمارات ثقتهم بمواصلتهم لحياتهم بالدولة على النحو المعتاد، برغم جائحة «كوفيد-19» وما خلَّفته من تداعيات.

وبحسب استبيان أجرته شركة «أيتنا» الأمريكية المتخصصة في خدمات التأمين الصحي، تعكس هذه النسبة المرتفعة الانطباع السائد عن الإمارات في أذهان المقيمين بها بأنها آمنة لكونها قادرة على التعامل بشكل حرفي مع أزمة الجائحة. وبالتالي، فهي تستطيع السيطرة الجائحة وكبح انتشارها.

وأجرت «أيتنا» الاستبيان على المقيمين في أربع دول على مستوى العالم اشتهرت بكونها من أبرز الوجهات العالمية لاستقطاب المقيمين من الخارج، وهي الإمارات، سنغافورة، ألمانيا والمكسيك.

وجاء المقيمين بالإمارات في المركز الثاني ضمن الدول الأربع في نسبة الثقة لديهم بشأن قدرتهم على مواصلة المعيشة كالمعتاد برغم تداعيات «كوفيد-19».

وكان المركز الأول من نصيب سنغافورة وبفارق 1% فقط عن الإمارات، حيث أعرب 88% من المقيمين في سنغافورة عن ثقتهم في قدرتهم على العيش في سنغافورة بنفس نمط حياتهم الذي كان سائداً قبل تفشي الجائحة.

كما أظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن 31% من المقيمين بالإمارات أعربوا عن عدم شعورهم بأي قلق بشأن العمل خارج أوطانهم الأم عموماً بعد تفشي «كوفيد-19».

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