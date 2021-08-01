«أليوهيدروفارمز» تستثمر في «حرة حمرية الشارقة»

المصدر: الشارقة – البيان

تكللت الاتفاقية التي أبرمتها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة أخيراً مع شركة أليو هيدروفارمز، المتخصصة في إنتاج الأعلاف خلال فعاليات الدورة 26 لمعرض جلفود 2021، بإطلاق الشركة للمرحلة الأولى من استثمارها في «مجمع الشارقة للأغذية» التابع لحمرية الشارقة تمهيداً للتوسع في خدمة عملائها بالسوق المحلية والأسواق العالمية، مع تدشينها لمستودعين بمساحة إجمالية 12000 قدم مربع تبلغ قيمة استثماراتها نحو 9 ملايين درهم، وبطاقة إنتاجية يومية تقدر بحوالي 10 أطنان من العلف العضوي.

ودشن سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، برفقة وفد من مسؤولي الهيئة أخيراً مستودعات الشركة الجديدة بحضور تارانوم مالك المدير عام «أليو هيدروفارمز»، واطلع على منتجات الشركة والحلول المبتكرة التي تقدمها من خلال تطبيق تقنيات متطورة للزراعة المائية التي لا تعتمد على درجات الحرارة والظروف المناخية، حيث تعتبر عملية الإنتاج للأعلاف عضوية 100% من دون استخدام للمبيدات أو الأسمدة الكيميائية ومن دون مخلفات أو نفايات. وقال سعود المزروعي: «إن استقطاب الشركات العالمية ذات الاختصاصات الابتكارية على التواجد في الشارقة واتخاذها مركزاً لعملياتها في أسواق المنطقة يتصدر أولويات اهتمامات الهيئة».

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