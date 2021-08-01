سالم عمرعضواً بمجلس «العالمية للمناطق الحرة»

المصدر: الشارقة - البيان

اختارت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، أحد أهم المنظمات الدولية ذات النفع العام للمناطق الحرة، سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، عضواً في مجلس إدارتها الجديد، ليتولى بذلك المساهمة في الجهود الإدارية والتنسيقية التي تقودها «المنظمة» ويعمل مع الأعضاء على تطوير الاستراتيجيات والسياسات ومراقبة الأداء المالي وتوفير الحوكمة المؤسسية الشاملة.

وشملت عضوية سالم عمر انضمامه إلى لجنة المعرفة التابعة للمنظمة، إذ سيكون ضمن الأعضاء المسؤولين عن تطوير القاعدة الفكرية لبحوث المنطقة الحرة اقتصادياً، وقواعد التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من المهام المتعلقة بالتواصل مع المنظمات المعنية.

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