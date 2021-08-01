«جمارك دبي» تطلق مبادرة «تقارير التصدير للتاجر»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي خدمة «تقارير التصدير للتاجر»، التي من شأنها التسهيل على التجار، لتطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع، من قبل وكلاء التخليص، أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً، يتمثل في عدم قدرتهم على تطبيق نسبة الصفر على صادرات السلع، بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير. تم إطلاق الخدمة في لقاء افتراضي، حضره أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب. وتهدف الخدمة الإلكترونية الجديدة، إلى توفير مستندات داعمة، في ما يتعلق بتصدير السلع لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في تشريعات ضريبة القيمة المضافة، لتمكين التجار من تطبيق نسبة الصفر على تصدير السلع.وقال خالد البستاني: جاء إطلاق خدمة تقارير التصدير لضريبة القيمة المضافة للتاجر، نتاج جهود حثيثة من الشراكة والتكامل بين الهيئة وجمارك دبي، بهدف تحقيق المصلحة العامة، والارتقاء بالاقتصاد الوطني، عبر توفير خدمات استباقية، تخدم المتعاملين، وتتواءم مع تطلعات القيادة للوصول للتنافسية العالمية.

من جهته، أعرب أحمد محبوب مصبح، عن خالص التقدير للشركاء في الهيئة الاتحادية للضرائب، لجهودهم المخلصة في التعاون والتنسيق المشترك، من أجل خدمة القطاع التجاري، ودعم تطوره، عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية والجمركية للتجار والشركات، لدعم قدرتهم على زيادة التبادل التجاري بين دبي وكافة دول العالم، لتحقيق أهداف خطة الدولة لتمكين الاقتصاد، وكذلك خطة دبي الخمسية، بوصول قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال خمس سنوات.

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