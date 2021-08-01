«جراندويلد» تسلم قارباً ثانياً لشركة «أليانز»

المصدر: دبي - البيان

نجحت شركة «جراندويلد» لبناء السفن، ومقرها الإمارات، في تسليم ثاني قوارب الطواقم البحرية الثلاثة، من طراز «جراند سوبيريور»، بطول 42 متراً، والتي تم التعاقد على بنائها لصالح شركة «أليانز» الشرق الأوسط لإدارة السفن، مزود خدمات الدعم اللوجستية البحرية. وسينضم القارب الذي يحمل اسم «أليانز سيرفر 2»، إلى أحد المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح شركة «أدنوك» البحرية.

أقيم حفل تسليم القارب، في المقر الرئيس لشركة «جراندويلد» بمدينة دبي الملاحية، بحضور المهندس جمال عبكي مدير عام الشركة، وأحمد خليل مدير عام «أليانز». وتم تطوير سلسلة قوارب «جراند سوبيريور» على مدار 15 عاماً، من قبل الفريق الهندسي الداخلي لشركة «جراندويلد»، وتمتاز بقدرتها على نقل 100 راكب، وحمولة تزيد على 70 طناً من البضائع.

وأكد جمال عبكي، أن التعاون مع «أليانز»، يشكل قيمة مضافة لمحفظة مشاريع الشركة، وقال: يعطينا تسليم القارب الثاني، دفعة إضافية، كي نكمل تسليم جميع القوارب في الموعد المحدد.

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