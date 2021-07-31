182.4 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 182.4 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة مع 152.1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبة نمو بلغت 20%، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.3 مليارات دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، إن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي تظهر القوة الكامنة لتنوع نموذج أعمال البنك ونهجه الحصيف في إدارة كافة المتغيرات والمخاطر، وتحقيق مستوى ربحية أفضل في ظل جائحة كورونا.

وأكد ثقته بقدرة البنك العربي على تجاوز التحديات والاستمرار في تحقيق أفضل النتائج والإنجازات على مختلف الأصعدة، مشيداً بالنهج المؤسسي الذي تتبناه مجموعة البنك العربي في مجال التنمية المجتمعية المستدامة وتكريس أعمالها لإثراء مصالح عملائها ومساهميها.

من جانبه قال نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إن نتائج البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2021 تؤكد قدرة البنك على العمل بشكل استراتيجي وفق نهج إدارة مخاطر فعّال في مواجهة التحدّيات.

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