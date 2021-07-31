«أدنيك» يفوز بجائزة دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لـ«أدنيك» لقب أفضل مركز فعاليات في العالم لسنة 2020 من مؤسسة «إكزبيشن نيوز»، في خطوة تعتبر بمثابة اعتراف دولي بجهود الشركة الريادية خلال العام الماضي، والمتمثلة في استضافة كبرى الفعاليات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة ما عزز من مكانته كواحد من أبرز مراكز المعارض على مستوى العالم، وجاء الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وتميّز مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال عام 2020 باستضافة العديد من الفعاليات العالمية البارزة، وبتقديم أفضل مستويات الدعم لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات في جهودها الرامية إلى مواجهة جائحة «كوفيد19». كما استضاف المركز العديد من المعارض الدولية مثل معرضي «يومكس وسيمتكس 2020»، إلى جانب الدورة الحادية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: نفخر بفوزنا بهذه الجائزة العالمية المرموقة، والتي تعتبر دليلاً على المكانة الريادية التي يتمتع بها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليرسخ مكانته كأحد أبرز مراكز الفعاليات المتخصصة على مستوى المنطقة والعالم، بالنظر إلى مستوى الخدمات المتكاملة التي توفر فرص التطور والنجاح لكوكبة كبيرة من المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأضاف الظاهري: اعتمدت أدنيك خططاً استثمارية طويلة الأمد على مستوى جميع منشآتها ومرافقها لضمان تطبيق المرونة في عملياتها ومواكبتها لمتطلبات العارضين والشركاء، حيث تؤكد هذه الجائزة بعد النظر في الرؤية الاستراتيجية للشركة، والتي حظيت بدعم من فريق عملها الذي يضم كفاءات تتمتع بأعلى مستويات المرونة والخبرة، وفي خطوة تعزز من مكانة أبوظبي على خارطة قطاع سياحة الأعمال العالمي.

وكان مركز أبوظبي الوطني للمعارض قد تعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة منذ بداية انتشار جائحة «كوفيد19»، لتحويل المركز إلى مستشفى ميداني ومن ثم إلى مركز لتقييم الحالات المصابة بالفيروس وإجراء الفحوصات ودعم حملات التطعيم الحكومية. كما جرى تحويل مركزي العين للمؤتمرات وإكسل لندن، إلى مستشفيين ميدانيين لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة على مستوى الإمارات والمملكة المتحدة.

ومن خلال هذه الجائزة، يرتفع رصيد مركز أبوظبي الوطني للمعارض من الجوائز العالمية التي فاز بها منذ انطلاقته إلى 106 جوائز مرموقة.

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