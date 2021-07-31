الإمارات أكثر الدول استفادة من ارتفاع أسعار السلع عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات دول العالم في الاستفادة المتوقعة من ارتفاع أسعار السلع حالياً في سياق تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أمس.

وقالت الوكالة:«أدى التعافي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع على مستوى العالم، ومن أهمها الطاقة، المعادن والغذاء، الأمر الذي خلق واقعاً اقتصادياً سيعود بالنفع على بعض دول العالم، بينما ستتضرر منه دول أخرى».

وأفادت بأن الإمارات تتصدر دول العالم في الاستفادة المتوقعة، ذلك أنها من المتوقع أن تحقق أعلى نسبة بين الزيادة في قيمة صادراتها وناتجها المحلي الإجمالي. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع السلع خصوصاً النفط إلى زيادة قيمة صادرات الإمارات في 2021 بنسبة 12.5 %من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتوقعت أن تحل قطر في المركز الثاني على قائمة الدول المستفيدة من أسعار السلع، حيث سترتفع قيمة صادراتها المتوقعة في 2021 بنسبة 11.9% من ناتجها المحلي الإجمالي. وستحل السعودية في المركز الثالث بنسبة زيادة متوقعة في صادراتها 8.2%.

وفيما يخص قيمة الزيادة المتوقعة في القيمة الإجمالية للصادرات في 2021 بسبب ارتفاع أسعار السلع، ذكرت الوكالة أن الإمارات جاءت في المركز الثاني مناصفة مع كل من استراليا، السعودية والبرازيل، حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات كل منها هذا العام بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار.

وانفردت روسيا بصدارة القائمة، ذلك أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار السلع إلى زيادة صادراتها في 2021 بقيمة تبلغ حوالي 120 مليون دولار.

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