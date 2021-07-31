عروض مذهلة لـ«سيرتا» ضمن مفاجآت «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي 2021 وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، حيث يتطلع المتسوقون إلى هذه الدورة بعد طول انتظار بسبب جائحة «كورونا»، فيما أطلقت سيرتا للمفروشات خصومات ثابتة بنسبة 40% على جميع منتجاتها، بالإضافة إلى 9 سحوبات أسبوعية لأجهزة آيفون 12.

وأعلنت «سيرتا» صاحبة أفضل المراتب في العالم، أن عروضها الصيفية تشمل جميع منتجاتها مثل المراتب عالية الجودة وأغلفة الوسائد والشراشف وغيرها من أكسسوارات غرفة النوم. وتتيح عروض مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصة الاستمتاع بمنتجات سيرتا ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة لينعموا بتجربة نوم في غاية الراحة، حيث صمم كل منتج من منتجات سيرتا ليوفر نوماً هانئاً يساعد الجسم على تجديد نشاطه والاستيقاظ بحيوية.

وتتوفر عروض «سيرتا» الصيفية في معرضها الرئيس في «دبي مول»، الذي يحتوي على تشكيلة رائعة ومتنوعة من المنتجات التي قد لا تتوفر في معارضها الأخرى.

وتتميز منتجات «سيرتا» بأقصى قدر من الاهتمام بالتفاصيل ما يوفر حلاً مثالياً لتجربة نوم صحية. وحرصت «سيرتا» على تطوير حلول متكاملة لتحسين جودة النوم وضمان أعلى درجات الانتعاش والنشاط عند الاستيقاظ، خصوصاً عند العلم أن أسعار هذه المراتب الراقية في متناول اليد بفضل الخصومات المذهلة التي توفرها الشركة هذا الصيف.

كما تتوفر عروض الخصم الثابت بنسبة 40% والسحبة الأسبوعية في محلات «سيرتا» في أبوظبي ضمن مهرجان أبوظبي للتسوق من 17 يونيو وحتى 31 أغسطس، وفي الشارقة ضمن مهرجات تنزيلات صيف الشارقة من 8 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل.

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