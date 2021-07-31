«ميدان للضيافة» تحصد شهادة «بروتك» للصحة والسلامة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة إنترتك المساهمة» (إنترتك)، إحدى الشركات المتخصصة في حلول ضمان الجودة لمختلف القطاعات حول العالم، تعاونها مع «ميدان للفنادق والضيافة» لتطبيق «بروتوكول مراقبة منع انتشار العدوى» للفحص والتدقيق.

وسيساعد برنامج (POSI-Check) في «ميدان» على اكتشاف المخاطر الصحية ومخاطر السلامة وبالتالي تخطيط وإدارة بروتوكولاتها بكفاءة وفعالية لمنع انتشار العدوى في عملياتها ومنشآتها في المجموعة العاملة في قطاع الضيافة.

ويشكّل «بروتوكول مراقبة منع انتشار العدوى (POSI-Check) جزءاً من برنامج «بروتك Protek» المبتكر للأمان الذي توفره «إنترتك» والذي يحمي الناس والأماكن العامة ومواقع العمل ويعتبر «بروتك» البرنامج المتكامل الأول في العالم لضمان صحة وسلامة الناس ومواقع العمل والأماكن العامة وهو مصمم لتزويد القطاعات المختلفة بالأدوات المناسبة لمواصلة الأعمال بثقة وطمأنينة.

وصُمم (POSI-Check) لكي يُكمّل برامج «معايير كريستال» التي توفرها «إنترتك»، والتي تساعد عملاءنا على اكتشاف وإدارة المخاطر بفاعلية في مجالات متعددة وتمكنهم في الوقت ذاته من التركيز على الإيفاء بالوعود المرتبطة بعلاماتهم التجارية وشركاتهم.

وتلائم حلول «كريستال» من «إنترتك» جميع قطاعات الضيافة، بما في ذلك شركات الأغذية مثل المخابز والمطاعم والفنادق وتوريد الأطعمة وسلاسل المأكولات السريعة والمقاهي ومحلات التجزئة ومحلات العلامات التجارية الفخمة.

تجربة مميزة

وسيتم تطبيق برنامج (POSI-Check) في عموم شبكة «ميدان للفنادق والضيافة»، بما في ذلك فندق الميدان و«ذا تراك» و«ميدان للغولف» ومنتجع باب الشمس الصحراوي. ويعكس البرنامج اهتمام المجموعة بتوفير تجربة متميزة وغير عادية للضيوف والنزلاء وحرصها على منح الموظفين الثقة والطمأنينة بأن المجموعة تولي أقصى قدر من الاهتمام لصحتهم وسلامتهم.

سيعمل فريق «إنترتك» مع «ميدان للفنادق والضيافة» لتطبيق بروتوكولات (POSI-Check) في جميع منشآت المجموعة. وكجزء من البرنامج، ستجري «إنترتك» دورات تدريبية مباشرة مختلفة، إضافة إلى عمليات فحص وتدقيق كل شهرين وكذلك فحوصات بالمسحة لاكتشاف الأدينوزين ثلاثي الفوسفات على الأسطح الرئيسية في الأماكن العامة في منشآت المجموعة.

إجراءات استثنائية

وقال سمير أحمد، المدير الإقليمي للمنتجات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في «إنترتك»: «لا شك أن الجائحة أثرت على قطاعي السفر والسياحة.

ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اعتمدتها الهيئات الحكومية في المنطقة للحد من تأثير الجائحة والسير نحو التعافي كانت استثنائية.

ومجموعة «ميدان للفنادق والضيافة» تسلك نفس المنهج بتطبيقها كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمنح موظفيها ونزلائها الثقة وراحة البال بأنها توفر الحماية التامة لصحتهم وسلامتهم. إن بروتوكول (POSI-Check) الرائد الذي نقدمه سيمنح المجموعة الثقة لمواصلة مسيرتها الناجحة أثناء فترة التعافي من الجائحة وفي ما بعد ذلك».

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