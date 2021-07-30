«وارنر براذرز أبوظبي».. الوجهة الأمثل لتجربة ترفيهية استثنائية آمنة

المصدر: أبوظبي - وام

سطرت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» فصلاً جديداً في تاريخ صناعة الترفيه عند افتتاحها في جزيرة ياس يوليو 2018 وشكلت الوجهة الأمثل للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية توفرها في 6 مناطق ترفيهية غامرة تضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة والفريدة من نوعها.

وتعد «عالم وارنر براذرز» المدينة الترفيهية المغلقة الأولى التي تحمل علامة وارنر براذرز على مستوى العالم وقد تم تصنيفها أكبر مدينة ترفيهية مغلقة على الإطلاق ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وانطلاقاً من حرصها على توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع اتخذت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الإجراءات الاحترازية كافة مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية واعتماد الكاميرات الحرارية ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

الجذب السياحي

وقال الحسن كعبوس الزعابي نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى «فرح إكسبيرينسز» الشركة التشغيلية لمدن ياس الترفيهية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إنه منذ افتتاحها عام 2018 شكلت عالم وارنر براذرز أبوظبي الإضافة الأحدث والأهم إلى مشهد الترفيه والجذب السياحي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وأضاف: منذ ذلك الحين، استقطبت المدينة الترفيهية أعداداً كبيرة من الزوار لقضاء أوقات عائلية متميزة مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، بالإضافة إلى القائمة المتنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تستضيفها على مدار العام، والتي كان أحدثها العرض المسرحي المتميز «سبيس جام: إرث جديد» الذي تستضيفه المدينة حالياً.

وأشار إلى أن عالم وارنر براذرز أبوظبي تحرص على تحديث وتنويع العروض والتجارب الترفيهية بما يناسب تطلعات جميع فئات الزوار، إذ قامت مؤخراً بإعادة افتتاح لعبة «الرعب مع سكيركرو» بحلتها الجديدة في منطقة غوثام سيتي، لتضمن للضيوف الاستمتاع بأجمل التجارب العصرية في أجواء ترفيهية آمنة استناداً إلى أفضل الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً، واعتماد الكاميرات الحرارية.

ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

عالم فريد

ولفت إلى أنه بمجرد أن يدخل الضيوف المدينة الترفيهية حتى يصبحوا جزءاً من عالم فريد يجمع شخصيات سوبر هيروز مثل باتمان وسوبرمان ووندر ومان، كما يسترجع الضيوف أجمل ذكريات الطفولة عند لقائهم شخصيات الرسوم المتحركة مثل باغز باني، وايل إي. كايوتي، وسكوبي-دو.

وأوضح الزعابي أنه في غضون 3 أعوام فقط استطاعت عالم وارنر براذرز أبوظبي أن تحصد 23 جائزة وتكريماً من مؤسسات مرموقة بما في ذلك جوائز بارك وورلد العالمية للتميز وجوائز السفر العالمية وجوائز ثيم بارك إنسايدر ومجلة «تايم» وجوائز مجلس الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك».

أرقام قياسية

وسجّلت عالم وارنر براذرز أبوظبي أيضاً رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أحدهما لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء سوبر هيروز جزءاً من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان والثاني لأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على مستوى العالم.

وحرصت المدينة الترفيهية منذ افتتاحها على مواصلة الارتقاء بالتجارب الفريدة التي تقدمها لضيوفها، إذ أطلقت لعبة «باتمان: التحليق مع فارس الظلام» في 2018 وتجربة «استخراج الأحجار الثمينة» في منطقة دايناميت غالتش عام 2020، وتجربة «الرعب مع سكيركرو» في غوثام سيتي عام 2021.

وفي أواخر عام 2020، احتفلت عالم وارنر براذرز أبوظبي بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لظهور شخصية باغز باني المتميزة، بالتزامن مع الكشف عن الشعار الجديد للمدينة الترفيهية.

أبرز الفعاليات

وتحرص عالم وارنر براذرز أبوظبي على استضافة أبرز الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية؛ ففي عام 2021 استضافت عالم وارنر براذرز المرة الأولى «معرض وندر ومان» في متجر كنوز هوليوود في منطقة وارنر براذرز بلازا الذي يضم أزياءً من فيلم وندر ومان ارتدتها الممثلات غال غادوت، وكوني نيلسن، وروبن رايت، وكريس باين وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق فعالية «سيدات وارنر»، التي تعد أول فعالية مخصصة للسيدات تستضيفها المدينة الترفيهية.

واستضافت المدينة الترفيهية منذ افتتاحها العديد من المشاهير من جميع أنحاء العالم بمن في ذلك جيم لي فنان القصص المصورة والناشر في شركة دي سي إنترتينمنت ونفيسة ويليامز نجمة مسلسل «بلاك لايتنينج» والفنان عمرو دياب والملاكم الأمريكي فلويد مايويذر.

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