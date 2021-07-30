4.7 مليارات درهم أرباح «اتصالات» النصفية بنمو 3.9 %

المصدر: (أبوظبي- البيان)

حققت «مجموعة اتصالات»، خلال النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً صافية موحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، تقدر بـ 4.7 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.9 %، وبما يمثل هامش أرباح صافية بنسبة 18 %، وبلغت قيمة الإيرادات 26.4 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 % .

وبلغت أرباح المجموعة قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة، 13.4 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51 %.

ووصلت قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الموحدة في النصف الأول، المنتهي في 30 يونيو 2021، إلى 156.1 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 7 %، فيما وصلت قاعدة المشتركين في الإمارات، إلى 12.1 مليون مشترك.

واعتمد مجلس الإدارة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول، بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد.

وأكدت وكالتا التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز غلوبل»، و«موديز»، التصنيف الائتماني المرتفع لـ «مجموعة اتصالات»، والبالغ AA-/‏Aa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة. واستكملت «اتصالات» بنجاح، عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل شريحة السندات المستحقة.

وقال جاسم محمد الزعابي رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: «تواصل «اتصالات» اليوم، تحقيق مستويات عالية من الأداء، وهو ما تؤكده نتائجها المالية التي تظهر نمواً في عمليات الشركة خلال النصف الأول، ويعود ذلك إلى الجهود الكبيرة والمستمرة، التي تبذلها «مجموعة اتصالات»، في تحقيق رؤيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي، والالتزام الثابت تجاه المجتمعات التي توجد فيها، وتحقيق قيمة مضافة لمساهميها».

وأضاف: «نحن على ثقة بقدرة «مجموعة اتصالات»، على الحفاظ على ريادتها لصناعة الاتصالات، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز أعمالها الرئيسة، واستكشاف فرص نمو جديدة وواعدة، وبالشكل الذي يضمن جاهزيتها الكاملة للمستقبل، بقدرات وحلول رقمية رائدة ومبتكرة».

وتابع: «أود أن أشكر قيادة دولة الإمارات الرشيدة، على دعمها المستمر لقطاع الاتصالات، وفريق إدارة الشركة، الذي نجح في تجسيد الرؤية الرقمية، ونقلها إلى واقع ملموس، من خلال الاستمرار في التركيز على استراتيجية «مجموعة اتصالات» طويلة المدى، لتحقيق قيمة مضافة لجميع مساهمينا وعملائنا، وشكرهم على دعمهم الراسخ لنا، وبما يحفزنا على المساهمة في تحقيق معايير عالمية جديدة، ونجاحات مستمرة ودائمة».

من جانبه، قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»: «تأتي نتائج «مجموعة اتصالات» القوية، خلال النصف الأول من عام 2021، تتويجاً لجهود الشركة في تمكين النمو وتعزيزه، وتحقيق الكفاءات التشغيلية، مع التزام ثابت بالأولويات الاستراتيجية الرئيسة، لتمكين المستقبل الرقمي، ودفع الابتكار، عبر عمليات المجموعة المختلفة.

وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها أسواقنا الرئيسة، إلا أن عملياتنا واصلت تحقيق النمو في الإيرادات وفي الأرباح الصافية، والتدفق النقدي الحر».

وأضاف: «نفخر بدور «مجموعة اتصالات» الرئيس، في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في قطاع الاتصالات، والمساهمة في جعلها الدولة صاحبة شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، ومن ضمن أفضل الدول في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت.

وبالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات قيادة الدولة الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. اليوم، ومن خلال نجاحها في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس 5G، وريادتها العالمية في تحقيق أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، فإن «مجموعة اتصالات»، مستعدة بالكامل لمواصلة قيادتها للجيل القادم من شبكات وتقنيات الهاتف المتحرك.

وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل بثقة، فإننا سنركز على تعزيز قدرات الشركة، والحفاظ على مكانتها الريادية في القطاع، وبما يسهم في تحقيق أهدافها طويلة المدى، لا سيما تلك المتعلقة بإثراء حياة العملاء، وتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات، عبر مختلف عملياتها الدولية».

وتابع: «بهذه المناسبة، أود أن أتقدم بالشكر لقيادة دولة الإمارات الرشيدة، والشكر موصول كذلك لعملائنا ومساهمينا، على تشجيعهم الدائم، ولموظفينا على دورهم الكبير في تحقيق هذا النجاح الذي وصلنا إليه اليوم، مع ضرورة التأكيد على مواصلة التركيز على الاستثمار في الحلول المستقبلية المبتكرة، وبالشكل الذي يعزز تجربة العملاء الشاملة، ويضمن تحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لمساهمينا».

وتعد «اتصالات»، أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع الفئات، كما أنها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، بموجب شركة Ookla.

وأعلنت «اتصالات»، عن خططها الطموحة الخاصة بالجيل السادس 6G، من شبكات الهواتف المتحركة، من خلال إجراء البحوث، وتطوير المعايير الدولية، كما وسعت رقعة مراكزها الذكية للبيانات، من خلال إنشاء مركز بيانات ثالث ومتطور (Tier 3)، في كلباء، لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

وأطلقت مركز خدمات الهاتف المتحرك لقطاع الأعمال الأول من نوعه في المنطقة، والذي يتيح لعملاء القطاع، الدخول والتحكم بشكلٍ مباشر في استخدام الهاتف المتحرك، وشاركت مع «دبي الذكية»، لتزويد الجهات الحكومية في دبي، بحزمة شاملة من خدمات الحماية السيبرانية، وانضمت إلى برنامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيادة صندوق خليفة.

واستكملت «اتصالات مصر»، إجراء أول اتصال صوتي عبر شبكة الجيل الرابع باستخدام تقنية IMS الافتراضية، كما وقعت اتفاقية تعاون مع شركة «القناة للسكر»، الأولى من نوعها في قطاع الزراعة، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمزارعين.

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