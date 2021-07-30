العقار والبنوك والاستثمار تقود الأسهم للمنطقة الخضراء

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

أنهت الأسهم تعاملاتها، أمس، في الدائرة الخضراء، في ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء واسعة، بالتزامن مع إعلان إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية، وسط حالة من التفاؤل، سيطرت على معنويات المستثمرين.

وعاود سوق دبي الصعود، بدعم قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار والسلع، ليغلق عند 2766 نقطة، فيما واصل سوق أبوظبي التحليق، وتحقيق أرقامه القياسية، ليغلق عند 7318 نقطة، بصعود القطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.54 مليار درهم، منها نحو 1.4 مليار درهم بأبوظبي، و165 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 458.5 مليون سهم، موزعة بواقع 126 مليون سهم في دبي، ونحو 332 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 8972 صفقة.

سوق دبي

صعد سوق دبي 0.5 %، ليصل إلى 2766 نقطة، بدعم صعود أسهم قطاع الاستثمار 0.13 %، بارتفاع «سوق دبي المالي» 0.92 %، و«شعاع كابيتال» 9.53 %، فيما تراجع «دبي للاستثمار» 0.58 %. كما صعد قطاع البنوك 0.77 %، بدعم صعود «دبي الإسلامي» 1.68 %، واستقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغير يذكر.

وصعد قطاع العقار 1.13 %، بدعم صعود «إعمار العقارية» 1.79 %، و«إعمار للتطوير» 3.02 %، و«داماك» 1.65 %، فيما تراجع سهم و«ديار» 0.68 %، و«الاتحاد العقارية» 0.4 %، و«إعمار مولز» 1.55 %.

وتراجع قطاع النقل 1.41 %، بهبوط «أرامكس» 2.74 %، بينما استقر «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة»، عند إغلاقهما السابق.

كما تراجعت قطاعات والخدمات 1.43 %، والتأمين 0.17 %، والسلع 0.37 %، واستقر سهم «الاتصالات» عند إغلاقه السابق.

وتصدر «إعمار العقارية»، النشاط في سوق دبي، مستقطباً 36 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 24.5 مليون، ثم «الإمارات دبي الوطني» 17.4 مليون درهم. وحقق سهم «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع، بنسبة 9.5 %، تلاه «الرمز كوربوريشن» 8.1 %، ثم «إعمار للتطوير» 3.02 %، فيما كان «الإمارات للمرطبات»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 7.47 %.

سوق أبوظبي

صعد سوق أبوظبي بنسبة 1.03 %، ليغلق عند 7318 نقطة، بدعم مكاسب قطاع الاستثمار 0.7 %، بصعود «ألفا ظبي» 1.32 %، و«العالمية القابضة» 0.45 %، و«إشراق» 0.57 %، فيما تراجع «الواحة كابيتال» 0.68 %. كما صعد قطاع العقار 1.15 %، بصعود سهم «الدار» 1.02 %.

و«رأس الخيمة العقارية» 3.42 %. وصعد قطاع الطاقة 0.86 %، بارتفاع «دانة غاز» 1.26 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.69 %، بينما تراجع «طاقة» 0.78 %. وصعد قطاع البنوك 1.94 %، بصعود «أبوظبي الأول» 1.97 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.91 %، و«أبوظبي التجاري» 2.48 %.

واستقر قطاع الاتصالات، باستقرار أسهم «اتصالات»، و«الياه سات» عند إغلاقها السابق، بينما تراجع قطاع التأمين 0.22 %.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي، بنك «أبوظبي الأول»، مستقطباً 332 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» 312 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة»، جاذباً نحو 296 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 163 مليون درهم.

وحقق سهم «بنك رأس الخيمة الوطني»، أكبر وتيرة صعود، بنحو 4.33 %، تلاه «مصرف الشارقة الإسلامي» 3.92 %، ثم «رأس الخيمة العقارية» 3.42 %، فيما كان «ريم للاستثمار»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.9 %.

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