27 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» الربعية

المصدر: (دبي - البيان)

حقق البنك التجاري الدولي «CBI» أرباحاً صافية تقدر بـ27 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 97 مليون درهم خسائر خلال الربع الأول من العام نفسه.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 3% من 129 مليون درهم خلال الربع الأول إلى 133 مليون درهم خلال الربع الثاني.

وانخفض صافي مصاريف التشغيل بنسبة 6% من 79 مليون درهم إلى 74 مليون درهم، في مقابل زيادة بنسبة 17.5% بالأرباح التشغيلية من 50 مليون درهم إلى 59 مليون درهم، وانخفضت قيمة المخصصات من 137 مليون درهم إلى 27 مليون درهم، مع استقرار معدل كفاية رأس المال عند 14.7٪.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «مع استمرار التعافي التدريجي الذي نشهده في أداء الاقتصاد العالمي من تبعات وآثار جائحة «كوفيد19» المستمرة، واصلنا التركيز على صحة وسلامة موظفينا وزبائننا، ودعم عملائنا خلال هذه الفترة ومساندتهم لتخطي هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.

وكنتيجة لجهودنا في تحقيق نمو في الإيرادات، والتحسينات المستمرة في ضبط تكاليفنا التشغيلية والتحقق من كفاءتها وكذلك انخفاض قيمة المخصصات، فقد حققنا صافي ربح قدره 27 مليون درهم خلال الربع الثاني. نحن مصممون على مواصلة تقديم المزيد من التحسينات في أدائنا المالي خلال الفترة المتبقية من هذا العام».

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