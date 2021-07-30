«الإمارات للدراسات المصرفية» و«تنفيذ» ينظمان يوماً مفتوحاً لاستقطاب المواهب

المصدر: الشارقة- وام

نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومنصة «تنفيذ» - ذراع بنك الإمارات دبي الوطني، يوماً مفتوحاً للباحثين عن فرص العمل من المواطنين الإماراتيين في القطاعين المصرفي والمالي، وذلك انسجاماً مع استراتيجية التوطين في الإمارات.

وسلطت الفعالية الضوء على الوظائف المتوفرة في البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات، ضمن مجموعة واسعة من التخصصات، مثل العمليات والتمويل، والتحول وخدمة العملاء والتحصيلات، وتم إجراء 40 مقابلة وظيفية، حيث تم تحديد عدة مرشحين للشواغر الحالية، والوظائف المتاحة في المستقبل.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية «يلتزم المعهد بالمساهمة في تحقيق رؤية حكومة الإمارات، نحو بناء اقتصاد المعرفة، من خلال تعزيز مهارات الموظفين من المواطنين في القطاع المصرفي، وفي إطار جهودنا، يسعدنا أن نستضيف اليوم المفتوح، بالتعاون مع «تنفيذ»، وهي المنصة التي تساعدنا على تحديد المواهب الإماراتية الواعدة، وربطها بفرص العمل المناسبة».

وقالت فاطمة عبد الرحمن العوضي الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية في منصة «تنفيذ»، نعمل في المجموعة على خطط لدعم عملية التوطين في القطاع المصرفي، وقد قمنا بتبني استراتيجية مكونة من ثلاثة عناصر، ضمن نهجنا للتعامل مع المواهب الإماراتية، وهي استقطاب المواهب وتطويرها، والاحتفاظ بها، ونحن في «تنفيذ»، نضع خططاً فردية لتطوير مهارات المواطنين.

ونسعى إلى زيادة عدد الإماراتيين الذين يشغلون مناصب هامة في أقسام العمليات المصرفية، كما نوفر لموظفينا الإماراتيين فرصاً واسعة، للانتقال بين الوظائف، والتدريب في مختلف التخصصات، لتعزيز مهاراتهم ومساعدتهم على بناء علاقات جديدة.

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