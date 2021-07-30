100 فعالية ترفيهية في «جي ماريوت المالديف»

المصدر: دبي- البيان

يُعد منتجع وسبا جي ماريوت المالديف، JW Marriott Maldives Resort & Spa، الملاذ المثالي والمفضل للعائلات، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، حيث سيتاح للعائلات خلال زيارتهم لجزر المالديف، الاستمتاع مع أطفالهم في واحدة من أفضل تجارب السفر المذهلة في المنتجع، والذي يمثل الوجهة السياحية الرائعة للجزيرة، مع أنشطة لا حصر لها، تناسب جميع أفراد العائلة، من مختلف الفئات العمرية.

واحتل المنتجع مكانته المميزة بسرعة، كأفضل وجهة صيفية صديقة للعائلات لقضاء العطلات في جزر المالديف، والتي توفر 100 فعالية ترفيهية متاحة للأطفال، من عمر عام واحد ولغاية 11 عاماً، وذلك في نادي «ليتل جريفينز»، الخاص من علامة JW، والذي تم بناؤه تحت الماء، ليحظى الضيوف الصغار بساعات من المرح والترفيه، كما يوفر المنتجع خدمة مجالسة الأطفال عند الطلب.

يتكون المنتجع من فيلات فاخرة على الشاطئ، وفوق سطح الماء، ولكل منها مسبحها الخاص بها، ومنصات خشبية للتشمس، مع إطلالات خلابة على مياه المحيط الهندي الفيروزية النقية، ووسائل راحة للأطفال، ما يتيح للعائلة هذا الصيف، أن تعتبر المنتجع بمثابة منزلها الآخر.

فيما تمثل فيلات الدوبليكس الفريدة من نوعها، والمطلة على المسبح، والموزعة على مستويين، لتلبية احتياجات الأسر المكونة من عدة أفراد، والتي قد يصل عددها إلى أكثر من ستة أشخاص، للاستمتاع بمساحة كبيرة، تتسع لجميع أفراد العائلة.

من ناحية أخرى، تضم جزيرة الفردوس الاستوائية، خمسة مطاعم، توفر أروع التجارب الفاخرة للضيوف، لاستكشاف المأكولات من جميع أنحاء العالم، بدءاً من المأكولات الإيطالية إلى التايلاندية، ومن المأكولات اليابانية إلى المأكولات البحرية المالديفية التقليدية، مع إمكانية الإفطار بجانب المحيط، أو تناول العشاء على قمة الأشجار، حيث حرص المنتجع على توفير مجموعة من الخيارات المميزة، التي تناسب جميع الأذواق.

كما يمثل سبا المنتجع، ملاذاً فخماً، يتيح للضيوف اختبار أقصى درجات الراحة والاسترخاء، وأفضل الخدمات العلاجية الفاخرة، والمصممة خصيصاً كي تتناسب مع جميع احتياجاتهم. وسيتاح للضيوف البالغين، والذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً الاستمتاع بالمسبح المخصص للبالغين فقط، والذي يعتبر ملاذاً طبيعياً للاسترخاء بهدوء في الجزيرة، التي على شكل الهلال.

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