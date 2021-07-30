مفاجآت صيف دبي تقدم عروضاً وجوائز حصرية للعائلات في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي-البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي هذا العام مجموعةً فريدةً من تجارب التسوّق وفرص الفوز بجوائز مميزة للمتسوّقين في عدد من مراكز التسوق في كافة أنحاء الإمارة لتضمن لسكان دبي وزوارها نهاية أسبوع مميزة. وتتضمن هذه العروض مجموعة من تجارب تناول الطعام والأنشطة الترفيهية الجديدة من 29 وحتّى 31 يوليو.

وتساهم مفاجآت صيف دبي، التي تنظّمها مؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة الإمارة كوجهةٍ مثاليةٍ وآمنة ترحّب بالزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات طوال الوقت.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز الأنشطة والصفقات والعروض الترويجية والفعاليات التي تُقام في مختلف أنحاء دبي خلال نهاية هذا الأسبوع لتمنح العائلات أوقاتاً للتسلية والمرح.

عروض التجزئة

يمنح العرض الترويجي تغلّب على الوقت مع مجموعة ريفولي العملاء الذين يزورون متاجر ريفولي وريفولي آي زون وساعة الصّفوة فرصة الفوز بقسائم هدايا بقيمة 60 ألف درهم، وسيفوز 30 شخصاً من سعداء الحظ ضمن هذا العرض الرائع بقسائم هدايا تتراوح قيمتها بين 1000 و5000 درهم خلال العرض الذي يستمر لثلاثة أيام فقط من 29 وحتى 31 يوليو، ويمكن للمتسوقين المشاركة في عرض تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من خلال زيارة متاجر ريفولي وريفولي آي زون وساعة الصّفوة في كل من سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات.

ويقدّم العرض الترويجي اربح منزل الأحلام لعملاء متجر حول الإمارات للمفروشات فرصةً للفوز بشقّة مفروشة بقيمة 1.1 مليون درهم في الحبتور سيتي. كما يوفّر متجر حول الإمارات للمفروشات تخفيضاتٍ تصل إلى 70 بالمئة على جميع المعروضات والأثاث في جميع فروعه المنتشرة في دبي ويستمرّ هذا العرض حتى 31 أغسطس.

الإجازة الصّيفية

يستضيف كل من دبي مول ودبي مارينا مول عرض الإجازة الصّيفية الذي يستمرّ حتى 17 أغسطس ويوفّر مجموعةً مميزةً من التجارب والألعاب المناسبة للأطفال بما في ذلك العروض الترفيهية الجوّالة إلى جانب عددِ من الجوائز المميّزة.

ويمكن للمتسوقين المشاركة في العرض من خلال إنفاق 250 درهماً أو أكثر ضمن أحد مركزي التسوّق ثمّ التوجّه إلى منصة الإجازة الصيفية لسحب مغلّف للفوز بعدّة جوائز تشمل أميال سكاي واردز (للمتسوقين في دبي مول) ونقاط يو من إعمار (للمتسوقين في دبي مارينا مول) بالإضافة إلى قسائم هدايا من إعمار وتجارب الإقامة وغيرها الكثير.

وتتضمن المفاجآت عرض تخفيضات الصيف اليومية بمشاركة أكثر من 500 علامة و3500 متجر تقدّم جميعها تخفيضاتٍ تتراوح بين 25 و75 %. من بينها مجموعة مميزة من عدد من علامات الأزياء الرائدة مثل كارين ميلين ومونسون ولوف موسكينو، إلى جانب العلامات المتخصّصة بالمُستلزمات المنزلية مثل تافولا وذا ريد كاربِت وويست إلم، وعلامات النظارات مثل فيجِين إكسبرِس وسولارِس وبرايم أوبتِكس، إلى جانب أشهر متاجر العطور ومُستحضرات التجميل مثل مولتون براون والمخلّط للعطور وباث أند بودي ووركس.

شير مليونير

ويعود عرض شير مليونير خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة وحتى 4 سبتمبر، ليمنح المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في أحد مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً.

وللمشاركة في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح إيصالات الشراء باستخدام التطبيق. وسيتم الإعلان عن تسعة فائزين إجمالاً خلال المفاجآت من خلال سحوبات أسبوعية على الجوائز تُقام أيام 11 و18 و25 يوليو، و1 و8 و15 و22 و29 أغسطس، فيما سيقام السحب الأخير يوم 7 سبتمبر.

ويستمرّ عرض «وفر أكثر» عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده حتى نهاية مفاجآت صيف دبي، وسيحصل المتسوقون الذين يشترون أي ساعة أو قطعة إكسسوارات على تخفيض بنسبة 25 بالمئة، مع ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 % عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث قطع من الساعات أو الإكسسوارات.

وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً بقسائم شراء بمبلغ 5000 درهم إماراتي يمكن استخدامها في متجر 1915 من صديقي وأولاده، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. وسيتم منح ما مجموعه 100 ألف درهم إماراتي من الجوائز خلال الصيف.

حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

مدينة الذهب

ويقدم عرض مدينة الذهب من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للمتسوقين ثلاث طرق لشراء المجوهرات الرائعة مع قسائم شراء بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي. ويتضمن العرض الأول تخفيض 50 % على رسوم تصنيع مجموعات مختارة من المجوهرات، فيما يشمل العرض الثاني تخفيضاً بنسبة 75 % على أسعار مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ والساعات.

ويقدم العرض الثالث للمتسوقين هدايا مجانية مع كل عملية شراء المجوهرات بقيمة تزيد على مبلغ محدد. وسيدخل العملاء الذين ينفقون أكثر من 500 درهم لشراء الذهب أو المجوهرات في سحب للفوز بقسائم بقيمة 10 آلاف درهم، حيث سيتمّ الإعلان عن 15 فائزاً حتى 10 أغسطس.

وتشمل عروض المفاجآت هذا العام عرض جائزة مدهش اليومية الكبرى المتاح للمتسوقين في ابن بطوطة مول ونخيل مول. حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم على الأقل مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء للحصول على فرصة الفوز بجائزة مدهش الكبرى اليومية بمبلغ 10 آلاف درهم. علماً بأن السحب سيقام يومياً حتى 7 أغسطس.

«تسوق واربح»

يقدم عرض «تسوق واربح» للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم إماراتي في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50 الفخمة.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومجمع بوابة الخيل ومركز برجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع الشروق والريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الإتحاد بمنطقة القوز ووصل فيتا ودار الوصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

كما سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارات فاخرة مع سحوبات مرسيدس الكبرى، ويمكن للراغبين بدخول السحب على سيارة مرسيدس C200 و25 ألف درهم إماراتي عند شراء قسيمة خاصّة بقيمة 150 درهماً إماراتياً من محطّات بترول إينوك وإيبكو ومتاجر زوم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق وعدد من الوجهات الأخرى. وستُقام سحوبات مرسيدس الكُبرى حتى 25 سبتمبر، كما يتوفر السحب أيضاً عبر الإنترنت من خلال الموقعwww.idealz.com.

«تذوق واربح»

وبإمكان سكان دبي وزوارها تناول الطعام والاستمتاع بتخفيضات رائعة والفوز بجوائز قيمة خلال المفاجآت مع عرض «تذوق واربح». حيث يتاح للزوار ممن ينفقون 100 درهم في المطاعم المشاركة، الدخول في السحب للحصول على عضوية زوماتو والفوز ببطاقات هدايا بقيمة 200 درهم من بنك رأس الخيمة الوطني.

ويمكن العثور على المطاعم المشاركة في عرض تذوق واربح في عدد من مراكز التسوق تشمل مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومجمع بوابة الخيل وبرجمان وبن سوقات سنتر وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق.

ويمكن لمحبي الطعام والعائلات زيارة الريف مول، وتايمز سكوير سنتر، وتعاونية الاتحاد في القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا.

أنشطة عائلية

تستضيف مفاجآت صيف دبي عرض كوكوميلون الأول من نوعه في المنطقة والذي يعدّ خياراً مثالياً للأطفال والعائلات، حيث تحظى عروض كوكوميلون، التي تقدّم مزيجاً رائعاً من الرسوم المتحرّكة وأغاني الأطفال، بشعبيةٍ كبيرةٍ بين الأطفال والكبار ما يجعلها واحدةً من أكثر القنوات مشاهدةً على اليوتيوب. ويستقبل مول الإمارات عرض كوكوميلون من 29 يوليو وحتى 7 أغسطس.

ويستضيف سيتي وورك عرض فندق ترانسلفانيا الذي يضمّ أشهر شخصيات الفيلم مثل دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي وغيرها الكثير، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع. وإلى جانب العرض يستضيف سيتي ووك مجموعة من الأنشطة العائلية التي تحمل طابع الفيلم يومياً من 29 يوليو وحتى 28 أغسطس، كما يقدّم عددٌ من الفنانين عروضاً ترفيهية مباشرة ضمن المدينة.

يستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الزوار بمجموعة من العروض المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. حيث يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض في مدينة الحبتور مجاناً عند مرافقة شخص بالغ.

وذلك طوال فترة مفاجآت صيف دبي. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض بنسبة 20 بالمئة على سعر التذكرة، وستحصل المجموعات المكونة من 4 ضيوف على تخفيض بنسبة 25 بالمئة في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

عالم مدهش

شهدت مفاجآت صيف دبي عودة عالم مدهش الوجهة الترفيهية المحببة لدى العائلات والذي يستقبل ضيوفه يومياً في مركز دبي التجاري العالمي ضمن ثلاث قاعات وذلك حتى 28 أغسطس، ويقدّم مجموعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية المثالية للعائلة، كما يوفّر فرصةً مميزةً لمقابلة مٌدهش ودانة.

تستضيف كيدزانيا معرض حيوانات حية بالشراكة مع دبي سفاري ودبي للسياحة يوم السبت 31 يوليو من الساعة 1 ظهراً حتى 4 مساءً. ويمكن للأطفال الاستمتاع بيوم حافل بالأنشطة المختلفة مع حيواناتهم المفضلة حيث سيقومون بإطعام الحيوانات والتعرف على أبرز الحقائق عنهم والتقاط الصور معهم كذلك، لخلق ذكريات ممتعة تدوم مدى الحياة.

ويتيح مهرجان اورا الفني، الذي يُقام بين 30 و31 يوليو، لمواهب الإمارة فرصة مشاركة إبداعاتهم في السوق المجتمعي، حيث يتضمن منصّات عرض وأنشطة وفعاليات ترفيهية مباشرة تُقام في المستودع رقم 46 في السركال أفنيو.

وتقدّم مفاجآت صيف دبي للأطفال من عشاق المغامرة فرصة لاستكشاف متاهة ألعاب مُدهش ودانة وخوض التحدّي لتجاوز مجموعة من العقبات وحلّ الألغاز للخروج من المتاهة والوصول إلى مُدهش ودانة، حيث تستقبل متاهة ألعاب مدهش ودانة العائلات يومياً حتى 18 أغسطس في الخوانيج ووك.

وتستضيف مفاجآت صيف دبي المزيد من العروض الترفيهية بدءاً من 30 أغسطس مثل عرض قرع الطبول الفولاذيّة في سيركِل مول، وعرض ميرور ميوزيشنز في سيتي سنتر ديرة وعرض العزف النقري في لا مير.

عالم من المغامرات

كما يستضيف آي إم جي عالم من المغامرات مهرجانه الصيفي المليء بالأنشطة الترفيهية العائلية التي تتضمّن العروض اليومية للرقص في الهواء بأضواء إل إي دي التي يؤديها مجموعة من الفنّانين المحترفين. ويوفر الشاطئ الداخلي الذي يمتدّ على طول 16 متراً وجهةً مثاليةً لعشاق التصوير.

كما يضمّ ما يزيد على 30 شخصية كرتونية محببة مثل مدهش ودانة وجوني برافو وجامبول وداروين وفين وجيك إلى جانب هَلك وكابتِن أمريكا، أبطال مارفِل.

وسيحظى الأطفال من عشّاق المغامرة بفرصة مشاهدة شخصيات الزومبي ضمن جولات الفندق المهجور والديناصورات ضمن جولات السفاري، إلى جانب عروض السيرك الترفيهية التي تتضمّن عروض السير باستخدام الركائز وركوب العجلة الأحادية وشخصيات المُستنقع وألعاب الخفّة وعروض الرقص وقرع الطبول الإفريقية وغيرها الكثير.

وإلى جانب ذلك، سيحظى زوّار آي إم جي عالم من المغامرات بفرصة المشاركة في مجموعة من المسابقات والاستفادة من التخفيضات والتلذّذ بتجارب تناول الطعام المميزة.

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) .

ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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