«كارس 24» تدشن دخولها الإمارات بحملة رقمية على برج خليفة

المصدر: دبي-البيان

أطلقت شركة كارس 24 «CARS24»، إحدى منصات التجارة الإلكترونية للسيارات، حملة رقمية مع وصولها إلى دولة الإمارات تكشف فيها عن قصة علامتها التجارية على برج خليفة، أطول برجٍ في العالم. وتسعى الشركة إلى إرساء نقلة معيارية في الدولة عبر جعل تجربة شراء السيارات المستعملة رقمية بالكامل، علماً بأنها نجحت في بيع حوالي400 ألف سيارة عبر الأسواق الدولية حتى اليوم.

وعقب إطلاق الحملة على برج خليفة، قال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CARS24 في منطقة الخليج العربي: «أردنا من خلال هذه الحملة على هذا الصرح المهيب أن نعلن أمام جمهورنا وصول CARS24 إلى الإمارات، وهي من أضخم الحملات التي تخص علامتنا، ونؤمن أنها قدمتنا بشكل متميز ومكنتنا من ترسيخ مكانتنا في الدولة وجميع أنحاء العالم».

وأردف جوبتا: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لدى شركة CARS24، حيث تعتمد نموذج عمل يقدم طرقاً غير تقليدية في بيع السيارات. وبما أنه بات بإمكان المستهلكين في القرن الواحد والعشرين شراء ملابسهم وأحذيتهم وأثاثهم وحاجياتهم عبر الإنترنت، فلا بد أيضاً من الارتقاء بتجربة شراء السيارات عن الطرق التي كانت متبعة في الثمانينيات.

ونحن هنا اليوم لتغيير تلك الطرق المتجذرة، إذ تقدم CARS24 أسلوباً جديداً بالكامل لشراء السيارات المملوكة مسبقاً بحيث يتسنى للمستهلك اختيار وحجز السيارة التي يرغب بها، ثم إتمام عملية الدفع وإعداد الوثائق اللازمة وكل ذلك عبر الإنترنت وبنقرة زر، ليتم تسليمه السيارة في منزله».

وتخضع جميع السيارات المدرجة على منصة CARS24 لفحص فني يشمل ما يزيد على 150 نقطة فحص عدا عن إعادة تجديدها بشكل كامل، إلى جانب اجتيازها اختبار هيئة الطرق والمواصلات الصارم قبل طرحها للبيع على الإنترنت. وتتمتع جميع السيارات التي يتم شراؤها عبر CARS24 بسياسة إرجاع لمدة 7 أيام وضمان على مدى عامين.

واختتم جوبتا: «تتمثل مهمتنا في دولة الإمارات في تلبية احتياجات عشاق السيارات عبر دعمهم بخبراتنا العالمية الكبيرة في هذا المجال، كذلك سنواصل جلب المزيد من السيارات لتناسب كافة شرائح المجتمع الإماراتي، فنحن نسعى إلى تبسيط عملية الشراء، ونحرص دوماً على مراعاة جميع الجوانب الضرورية في عملية شراء السيارة من البداية وحتى النهاية».

وتضمن منصة CARS24، التي تأسست في عام 2015، لعملائها في دولة الإمارات تجربة شراء سيارات سلسة عبر رفدهم بحلول متكاملة ترتكز على التكنولوجيا المتطورة.

كما تحظى الشركة بدعم نخبة من كبار المستثمرين مثل «سكويا إنديا»، و«إكسور سيدز»، و«دي إس تي جلوبال»، و«كينجزواي كابيتال»، و«أنبوند»، و«موور استراتيجيك فينتشرز»، و«كي سي كي». وقد رصدت الشركة حتى اليوم تمويلات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وتسعى إلى دخول باقي أسواق منطقتيّ الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لاحقاً خلال العام الحالي.

وتمكنت الشركة من تحقيق هذا النمو الاستثنائي بفضل اعتمادها على علم المنتجات والتكنولوجيا والبيانات لدعم نمو قطاع السيارات المملوكة مسبقاً. وساهمت كلٌ من هذه الرؤية وإطار العمل في توفير تجربة متميزة بأعلى مستويات الجودة للعملاء، حيث بات بوسعهم شراء سيارة عبر الإنترنت دون الحاجة لمغادرة منازلهم.

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